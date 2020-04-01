"Исповедь падшей личности": Земфиру разгромили в сети за песню про Крым

Российская певица Земфира выпустила новый сингл под названием "Крым". Так, его раскритиковали в сети.

Соответствующую песню артистка опубликовала на личном YouTube-канале. Отметим, что в композиции она всего лишь раз упомянула название полуострова (чтобы прослушать, доскролльте новость до конца страницы).

Земфира Фото: instagram/zemfiralive

"Если ты будешь со мною жить – я попробую бросить пить. Однозначно, брошу курить, потому что тебя бесит дым, бесит кашель мой, как у больной. И нам пришлось бы поехать в Крым", – поет Земфира.

Земфира Фото: instagram/zemfiralive

К слову, певица закрыла комментарии к своей публикации. Однако пользователи высказали свое негативное мнение на других YouTube-каналах, где был опубликован ее трек. Один из них заявил, что новая песня Земфиры – это "исповедь падшей личности".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российская актриса театра и кино Рената Литвинова раскрыла подробности своих отношениях с певицей Земфирой.

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