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1 апреля • обновлено в 23:49
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"Исповедь падшей личности": Земфиру разгромили в сети за песню про Крым

2.1т
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Российская певица Земфира выпустила новый сингл под названием "Крым". Так, его раскритиковали в сети.

Соответствующую песню артистка опубликовала на личном YouTube-канале. Отметим, что в композиции она всего лишь раз упомянула название полуострова (чтобы прослушать, доскролльте новость до конца страницы).

Земфира

Земфира

Фото: instagram/zemfiralive

"Если ты будешь со мною жить – я попробую бросить пить. Однозначно, брошу курить, потому что тебя бесит дым, бесит кашель мой, как у больной. И нам пришлось бы поехать в Крым", – поет Земфира.

Земфира

Земфира

Фото: instagram/zemfiralive

К слову, певица закрыла комментарии к своей публикации. Однако пользователи высказали свое негативное мнение на других YouTube-каналах, где был опубликован ее трек. Один из них заявил, что новая песня Земфиры – это "исповедь падшей личности".

"Исповедь падшей личности": Земфиру разгромили в сети за песню про Крым
"Исповедь падшей личности": Земфиру разгромили в сети за песню про Крым
"Исповедь падшей личности": Земфиру разгромили в сети за песню про Крым

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российская актриса театра и кино Рената Литвинова раскрыла подробности своих отношениях с певицей Земфирой.

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Автор
Кристина Долматова
Персона
Земфира
Место
Россия
Теги
Новости Крыма Новости России шоу-бизнес шоу
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