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"Испортила себя, дуреха": Седокова внезапно изменила внешность и нарвалась на критику

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Эпатажную украинскую певицу, экс-солистку группы "ВИА Гра" Анну Седокову раскритиковали в сети за новый образ.

Соответствующее фото появилось на странице артистки в Instagram. Она предстала перед поклонниками с короткой стрижкой и вызывающим макияжем.

Кроме того, Седокова примерила на себя роль брюнетки и сопроводила фото стихом о женской натуре.

Новости
"Ужас, вы же мать!" Седокова озадачила разговорами о сексе и необычным стилем

Анна Седокова

Анна Седокова

utro.ru

Анна Седокова

Анна Седокова

Instagram Анны Седоковой

Пользователи не оценили стараний певицы. "Аня, что вы сделали со своим лицом", "Такая красивая девочка была, а сейчас Лобода отдыхает. Зачем себя так изуродовала?", "Что то Анечка с каждой фоткой всё хуже и хуже", "Ужас, страшилище", "Анечка зачем? Зачем ты себя уродуешь? Это же просто вафля теперь", "Губы стали ужасными, скоро лопнут", – написали в комментариях.

"Испортила себя, дуреха": Седокова внезапно изменила внешность и нарвалась на критику
"Испортила себя, дуреха": Седокова внезапно изменила внешность и нарвалась на критику
"Испортила себя, дуреха": Седокова внезапно изменила внешность и нарвалась на критику
"Испортила себя, дуреха": Седокова внезапно изменила внешность и нарвалась на критику
"Испортила себя, дуреха": Седокова внезапно изменила внешность и нарвалась на критику
"Испортила себя, дуреха": Седокова внезапно изменила внешность и нарвалась на критику
"Испортила себя, дуреха": Седокова внезапно изменила внешность и нарвалась на критику
"Испортила себя, дуреха": Седокова внезапно изменила внешность и нарвалась на критику
"Испортила себя, дуреха": Седокова внезапно изменила внешность и нарвалась на критику
"Испортила себя, дуреха": Седокова внезапно изменила внешность и нарвалась на критику
"Испортила себя, дуреха": Седокова внезапно изменила внешность и нарвалась на критику
"Испортила себя, дуреха": Седокова внезапно изменила внешность и нарвалась на критику
"Испортила себя, дуреха": Седокова внезапно изменила внешность и нарвалась на критику

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Седокову разнесли в сети за пошлое фото с отдыха.

С кем спят наши звезды - читай у нас в Instagram.

Персона
Анна Седокова
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