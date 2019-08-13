"Испортила себя, дуреха": Седокова внезапно изменила внешность и нарвалась на критику

Эпатажную украинскую певицу, экс-солистку группы "ВИА Гра" Анну Седокову раскритиковали в сети за новый образ.

Соответствующее фото появилось на странице артистки в Instagram. Она предстала перед поклонниками с короткой стрижкой и вызывающим макияжем.

Кроме того, Седокова примерила на себя роль брюнетки и сопроводила фото стихом о женской натуре.

Анна Седокова utro.ru

Анна Седокова Instagram Анны Седоковой

Пользователи не оценили стараний певицы. "Аня, что вы сделали со своим лицом", "Такая красивая девочка была, а сейчас Лобода отдыхает. Зачем себя так изуродовала?", "Что то Анечка с каждой фоткой всё хуже и хуже", "Ужас, страшилище", "Анечка зачем? Зачем ты себя уродуешь? Это же просто вафля теперь", "Губы стали ужасными, скоро лопнут", – написали в комментариях.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Седокову разнесли в сети за пошлое фото с отдыха.

С кем спят наши звезды - читай у нас в Instagram.