"Испортила себя, дуреха": Седокова внезапно изменила внешность и нарвалась на критику

Эпатажную украинскую певицу, экс-солистку группы "ВИА Гра" Анну Седокову раскритиковали в сети за новый образ.
Соответствующее фото появилось на странице артистки в Instagram. Она предстала перед поклонниками с короткой стрижкой и вызывающим макияжем.
Кроме того, Седокова примерила на себя роль брюнетки и сопроводила фото стихом о женской натуре.
Анна Седокова
utro.ru
Анна Седокова
Instagram Анны Седоковой
Пользователи не оценили стараний певицы. "Аня, что вы сделали со своим лицом", "Такая красивая девочка была, а сейчас Лобода отдыхает. Зачем себя так изуродовала?", "Что то Анечка с каждой фоткой всё хуже и хуже", "Ужас, страшилище", "Анечка зачем? Зачем ты себя уродуешь? Это же просто вафля теперь", "Губы стали ужасными, скоро лопнут", – написали в комментариях.
Да, женщина похожа на вино, А где вино, Там важно для мужчины Знать чувство меры. Не ищи причины В вине, коль пьян — Виновно не оно. Да, в женщине, как в книге, мудрость есть. Понять способен смысл её великий Лишь грамотный. И не сердись на книгу, Коль, неуч, не сумел её прочесть. Омар Хайям🖤
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Седокову разнесли в сети за пошлое фото с отдыха.
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