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8 апреля • обновлено в 17:41
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Испортила праздник? Лобода отличилась странным поведением на Дне рождения Крапивиной

1.3т
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Популярная украинская певица Светлана Лобода, которая живет и работает в России, отличилась странным поведением на Дне рождения своего директора Нателлы Крапивиной.

Так, она закрылась в отдельной комнате и начала смотреть собственный концерт. Об этом Крапивина сообщила на своей странице в социальной сети Instagram.

Лобода отличилась странным поведением на Дне рождения Крапивиной

Сама Лобода заявила, что смотрит концерт для того, чтобы отметить все нюансы и важные моменты выступления.

Продюсер также показала картину, которую Светлана подарила ей на прошлый день рождения. Певица купила художественное произведение в Милане.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Лобода вызвала споры фотосессией в купальнике с кожаным верхом. Некоторые посоветовали ей худеть в области бедер, так как певицу снимали с неудачного ракурса.

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Автор
Мария Дидык
Персоны
Нателла Крапивина Светлана Лобода
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