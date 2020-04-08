Испортила праздник? Лобода отличилась странным поведением на Дне рождения Крапивиной

Популярная украинская певица Светлана Лобода, которая живет и работает в России, отличилась странным поведением на Дне рождения своего директора Нателлы Крапивиной.

Так, она закрылась в отдельной комнате и начала смотреть собственный концерт. Об этом Крапивина сообщила на своей странице в социальной сети Instagram.

Сама Лобода заявила, что смотрит концерт для того, чтобы отметить все нюансы и важные моменты выступления.

Продюсер также показала картину, которую Светлана подарила ей на прошлый день рождения. Певица купила художественное произведение в Милане.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Лобода вызвала споры фотосессией в купальнике с кожаным верхом. Некоторые посоветовали ей худеть в области бедер, так как певицу снимали с неудачного ракурса.

С кем спят наши звезды - читай у нас в Instagram.