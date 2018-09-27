''Использовали, как презервативы'': Ницой жестко раскритиковала ''95 Квартал''

Писательница Лариса Ницой написала жесткий пост о студии "Квартал 95", раскритиковав отношение комиков к украинскому языку.

"95-й квартал, вас развели как лохов. Использовали, как презервативы. До сих пор 95 квартал пытался балансировать между украинской и российской публикой. Надо, чтобы билетики разные зрители покупали, поэтому московский юмор сдабривали слезливой песенкой об Украине и думали, что это и есть украинский патриотизм. Долгое время так и канало. Первый ляп произошел с Кошевым, который заявил, что украинский знает, но принципиально разговаривать не будет. Лучше бы молчал ", – отметила она на своей странице в Facebook.

По словам Ницой, лучше бы Кошевой сказал, что еще не выучил украинский язык. Граждане страны ему это могли простить. Но он открыто заявил о своем пренебрежении.

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"Ну и второй ляп, конкретный, по уши, всего Квартала - вместо того, чтобы выучить язык и объединиться с Украиной, 95 квартал снимает свеженький ролик и устраивает языковой срач. Целое кино снимает. И вроде все в нем правильно сказано: олигархи делят страну, делят народ, делят язык, чтобы нас, украинцев рассорить. Однако, вышла нестыковочка. Ролик с такими правильными словами на самом деле о чем? О том, чтобы Украина и украинцы и в дальнейшем не говорили на украинском языке", – пояснила писательница.

Она добавила, что ролик о том, что украинский язык раскалывает страну, и главное – это экономика.

"Если бы 95 квартал хоть немного разговаривал на украинском, то время от времени попадал бы в украинское информационное поле, и об этом знал бы, что для украинцев вопрос языка - это вопрос их жизни. Выступая против языка, 95 квартал выступил против украинской жизни. Нет языка - нет нации. 95-й квартал выступил своим роликом против украинской нации", – подчеркнула Ницой.

По ее словам, шоумены отстали от жизни и тренда и находятся в московском информационном поле, разговаривая на русском.

"Находясь в своем параллельном московском мире, до них еще не дошло - украинская жизнь семимильными шагами идет в сторону украинской Украины. Чпокнули вас, ребятки. Вашими руками сняли ролик против украинцев, использовали вас против украинцев, а вы и не поняли. Как телята. Или вы все понимаете? Тогда вы хотите сказать, что вы злобные, агрессивные украинофобы? Ой, ой, ой, только не надо в свое оправдание на новом концертике слезливые песенки об Украине. Уже не действует. Что, чучелом меня покажете, как все украинское? Жду не дождусь", - добавила писательница.

Она посоветовала студии сесть за изучение государственного языка и вылезти из "московском консервной банки".

"Пойдите в душик, отмойтесь хорошо - и садитесь учить язык. Украинцы - хорошие, простят. Не за горами время, когда Украина будет украинской. Она уже ею становится полным ходом. Но, чтобы это знать, надо вылезать хоть иногда с московской консервной банки", – заявила Ницой.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее участник студии "Квартал 95" Евгений Кошевой заступился за русский язык. Это вызвало скандал в сети.