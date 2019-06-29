Исполнителя топ-хита 90-х госпитализировали: появился комментарий артиста

Популярный российский певец 90-х, любимец миллионов женщин на постоветском пространстве Юрий Шатунов попал в больницу прям перед концертом 26 июня.

По данным издания "КП", концерт экс-вокалиста группы "Ласковый май" едва не сорвала зубная боль, которую не удалось подавить обезболивающими.

"Пришлось нам обратиться в скорую, приехали клевые девчонки. Быстро все организовали, отвезли в больничку, сделали снимки. В общем, починили и восстановили меня. Я, конечно, безумно им благодарен за это, если бы все было иначе, то я сегодня бы здесь не стоял", – рассказал "спасенный" Шатунов уже со сцены.

Юрий Шатунов Instagram / yuriy_shatunov

Концертный директор и продюсер Аркадий Кудряшов также уточнил, что врачи сработали быстро и поставили пломбу.

"За несколько часов до концерта Юре стало плохо. Очень сильно болел зуб, обезболивающие не помогали и мы вызвали медиков. Поехали в больницу, стоматологи быстро приняли певца и качественно поставили на зуб пломбу. И сделали все совершенно бесплатно", — отметил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в феврале 2019 года российский композитор Сергей Кузнецов, автор хита "Белые розы" группы "Ласковый май" признался, что жил в нищете. Он продолжает работать с Шатуновым.

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