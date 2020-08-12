Исполнитель легендарного хита La Bamba Трини Лопес умер от коронавируса

Американский певец, исполнитель хита La Bamba и If I Had A Hammer Трини Лопес умер в больнице в Калифорнии от осложнений, вызванных коронавирусом.

Об этом сообщил изданию New York Post режиссер Дэвид Эберсол, который недавно закончил съемки документального фильма о 83-летнем музыканте.

Отметим, что Лопес прославился в 1960-е годы. Во время выступления в одном из ночных клубов его увидел Фрэнк Синатра и предложил контракт со своим лейблом Reprise. Так Лопес записал первый хит If I Had A Hammer. Его композиция была на первом месте в чартах 36 стран и потом много лет звучала на радиостанциях. Другой известный хит артиста Lemon Tree занимал десятое место в чате Billboard Hot 100.

Лопес также снимался в таких фильмах, как "Финкс", "Антонио", "Братья Харди и Нэнси Дрю", "Грязная дюжина", "Ночной плейбой" и "Свадьба на скалах".

Как сообщал OBOZREVATEL, звезда сериалов "Дикая Роза" и "Марисоль", мексиканский актер Раймундо Капетильо 12-го июля умер от коронавируса.