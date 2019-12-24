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24 декабря • обновлено в 13:35
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"Искусство и политика..." Бумбокс восхитили сеть новым клипом

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Популярная украинская группа Бумбокс восхитила сеть новым клипом - "Твiй номер/Плющ". Ролик вызвал множество позитивных комментариев в сети.

Видео разместили на официальном Youtube-канале группы.

Съемки клипа

Съемки клипа

Пресс-служба

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"Я очень хотел поставить эту песню в пластинку, потому что это одна из немногих очень светлых позитивных песен. Песни, которые по моему мнению излучают жизнь. "Твiй номер" - о том, как прекрасно вдруг неожиданно влюбиться. Простая и одна из моих любимых песня", - говорит лидер группы Андрей Хлывнюк.
Съемки клипа

Съемки клипа

Пресс-служба

Съемки клипа

Съемки клипа

Пресс-служба

"Это песня на слова Леси Украинский. Это романс. Песня, в которой я хотел оставить только вокал и гитару, но понимая, что для кого-то, в частности для меня, эта запись останется надолго, добавил туда также струнные партии. Леся Украинка не должна быть медной фигурой на постаменте", - комментирует Хлывнюк песню "Плющ".

Как сообщал OBOZREVATEL, в апреле "Бумбокс" и Тина Кароль порадовали фанов клипом на совместный трек "Безодня".

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Автор
Мария Дидык
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