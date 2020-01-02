"Искал себе госпожу": "Квартал" высмеял оскандалившегося с проститутками "слугу" Яременко

Студия "Квартал 95" показала номер о народном депутате Богдане Яременко, который заказывал проституток во время работы в сессионном зале Верховной Рады.

Этот номер стал первым, который комики показали после Нового года. Видео опубликовано на официальном Youtube-канале студии.

"В этом году, друзья, мы получили новый парламент, который иногда ведет себя как старый. Так к примеру совершенно недавно один из украинских "слуг народа" попался на переписке с девушкой легкого поведения. Другими словами "слуга" искал себе госпожу. Сам депутат заявил, что это была провокация. Впоследствии он оправдывался даже перед президентом. Но сложнее всего ему было оправдываться перед своей собственной женой. И так давайте представим кабинет депутата ВР Богдана Яременко. Смотрим", – объявил постановку ведущий.

Яременко сыграл Александр Пикулов, а его супругу, которая внезапно посетила мужа – Елена Кравец.

Скриншот из видео

Скриншот из видео

"Депутат" спросил у жены, как ее пропустили в кабинет.

"А очень просто, я сказала, что я к тебе на час. Так меня сразу к твоему кабинету и провели", – ответила она.

Как сообщал OBOZREVATEL:

29 октября Яременко во время заседания Рады договаривался об интимной встрече за деньги с девушкой.

Через некоторое время скандальный нардеп Яременко отличился еще одной выходкой в сессионном зале Рады. Во время заседания он любовался девушками в приложении для знакомств Tinder.

После этого Яременко подтвердил, что интимная переписка о предоставлении секс-услуг находилась в его телефоне. При этом сообщил, что она была сфабрикована им же.

В сети спалили "провокацию", выяснив, что Яременко задолго до этого зарегистрировался на сайтах знакомств.

Сеть отреагировала мэмами и насмешками на секс-переписки "слуги народа".

Вскоре были опубликованы переписки Яременко с другими девушками.

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