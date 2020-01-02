Главная Новости
2 января • обновлено в 11:58
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Люди

"Искал себе госпожу": "Квартал" высмеял оскандалившегося с проститутками "слугу" Яременко

1.9т
Читать материал на украинском

Студия "Квартал 95" показала номер о народном депутате Богдане Яременко, который заказывал проституток во время работы в сессионном зале Верховной Рады.

Этот номер стал первым, который комики показали после Нового года. Видео опубликовано на официальном Youtube-канале студии.

"Искал себе госпожу": "Квартал" высмеял оскандалившегося с проститутками "слугу" Яременко
Новости
"Зачем ты пришел?" Кравец расплакалась на "Вечернем Квартале" из-за Зеленского: видео
"В этом году, друзья, мы получили новый парламент, который иногда ведет себя как старый. Так к примеру совершенно недавно один из украинских "слуг народа" попался на переписке с девушкой легкого поведения. Другими словами "слуга" искал себе госпожу. Сам депутат заявил, что это была провокация. Впоследствии он оправдывался даже перед президентом. Но сложнее всего ему было оправдываться перед своей собственной женой. И так давайте представим кабинет депутата ВР Богдана Яременко. Смотрим", – объявил постановку ведущий.

Яременко сыграл Александр Пикулов, а его супругу, которая внезапно посетила мужа – Елена Кравец.

"Искал себе госпожу": "Квартал" высмеял оскандалившегося с проститутками "слугу" Яременко

Скриншот из видео

"Искал себе госпожу": "Квартал" высмеял оскандалившегося с проститутками "слугу" Яременко

Скриншот из видео

"Депутат" спросил у жены, как ее пропустили в кабинет.

"А очень просто, я сказала, что я к тебе на час. Так меня сразу к твоему кабинету и провели", – ответила она.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Автор
Мария Дидык
Персоны
Елена Кравец Богдан Яременко
Место
Украина
Тег
Квартал 95
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
5
8
Смешно
1
Интересно
0
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости шоу

Топ-публикации

Топ-блоги