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30 ноября • обновлено в 11:24
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"Исхудал, осунулся совсем": фото Харламова после скандала с Асмус встревожило сеть

24.8т
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Российский комик Гарик Харламов озадачил поклонников внешним видом на новом снимке.

Так, коллега Харламова по Comedy Club Демис Карибидис опубликовал в своем Instagram свежий снимок с юмористом.

"Если за вами идет такой человек, Не поворачивайтесь спиной, аккуратно уходите в бок. Вас могут либо рассмешить, либо съесть", - подписал кадр Карибидис.

Гарик Харламов и Демис Карибидис

Гарик Харламов и Демис Карибидис

Инстаграм

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Однако в комментариях многих встревожил внешний вид Гарика. По мнению подписчиков, после секс-скандала с его женой Кристиной Асмус Харламов сильно похудел и выглядит уставшим.

"Исхудал, осунулся совсем": фото Харламова после скандала с Асмус встревожило сеть
"Исхудал, осунулся совсем": фото Харламова после скандала с Асмус встревожило сеть
"Исхудал, осунулся совсем": фото Харламова после скандала с Асмус встревожило сеть
"Исхудал, осунулся совсем": фото Харламова после скандала с Асмус встревожило сеть
"Исхудал, осунулся совсем": фото Харламова после скандала с Асмус встревожило сеть
"Исхудал, осунулся совсем": фото Харламова после скандала с Асмус встревожило сеть
"Исхудал, осунулся совсем": фото Харламова после скандала с Асмус встревожило сеть

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Автор
Анна Михно
Персона
Гарик Харламов
Место
Россия
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Ivani Rezo
Ivani Rezo
Актриса это априори плядь
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