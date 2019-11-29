"Исхудал, осунулся совсем": фото Харламова после скандала с Асмус встревожило сеть

Российский комик Гарик Харламов озадачил поклонников внешним видом на новом снимке.

Так, коллега Харламова по Comedy Club Демис Карибидис опубликовал в своем Instagram свежий снимок с юмористом.

"Если за вами идет такой человек, Не поворачивайтесь спиной, аккуратно уходите в бок. Вас могут либо рассмешить, либо съесть", - подписал кадр Карибидис.

Гарик Харламов и Демис Карибидис Инстаграм

Однако в комментариях многих встревожил внешний вид Гарика. По мнению подписчиков, после секс-скандала с его женой Кристиной Асмус Харламов сильно похудел и выглядит уставшим.

Как ранее писал OBOZREVATEL:

В прокат вышел фильм "Текст", в котором Асмус исполнила главную роль и он сразу же спровоцировал скандал: одним из самых обсуждаемых эпизодов картины стала постельная сцена Асмус вместе с Иваном Янковским.

Пользователи сети накинулись на Кристину и начали ее осуждать за столь провокационную роль. Они также начали заваливать ее мужа, комика Гарика Харламова вопросами: как он мог позволить жене сняться в подобном.

Телеведущая Ксения Собчак пожаловалась на голую грудь Асмус.

Позже в сети появилось полное видео скандальной постельной сцены с российской актрисой Кристиной Асмус из фильма "Текст".

Также стало известно, что во время съемок использовались специальные накладки, потому актеры даже не касались друг друга.

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