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Исчезающая грудь Бузовой озадачила сеть: фото

1.6тЧитать материал на украинском

Фолловеры российской ведущей и певицы Ольги Бузовой обратили внимание на то, как меняется ее грудь. Они заметили, что бюст артистки периодически увеличивается и уменьшается.

Так, поклонники певицы указали на два снимка: на одном она позирует в черном купальнике так, что создается впечатление, будто у нее отсутствует грудь. На другом фото - в розовом купальнике - она демонстрирует аппетитные формы, пишет "Topnews".

Исчезающая грудь Бузовой озадачила сеть: фото
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Странные метаморфозы прокомментировала стилист Анастасия Николаева.

"Даже я успела заметить метаморфозы ее груди. На одной фотографии она есть, на другой нет, и снова есть, и снова нет. Думаю, ей стоит все-таки остановиться в своем выборе и не вызывать общественный резонанс", - приводит ее слова издание "Дни.ру".

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Публикация от Ольга Бузова (@buzova86)

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сеть слили концертный райдер скандальной российской певицы, звезды шоу "Дом-2" Ольги Бузовой. Так, артистка требует от организаторов выступлений охрану, элитный коньяк и размещение в фешенебельной гостинице.

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Ибн Хабибулин
Ибн Хабибулин
До сраки ту грудь! Головне щоб ДУПЛО , було робоче!
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