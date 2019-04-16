Исчезающая грудь Бузовой озадачила сеть: фото

Фолловеры российской ведущей и певицы Ольги Бузовой обратили внимание на то, как меняется ее грудь. Они заметили, что бюст артистки периодически увеличивается и уменьшается.
Так, поклонники певицы указали на два снимка: на одном она позирует в черном купальнике так, что создается впечатление, будто у нее отсутствует грудь. На другом фото - в розовом купальнике - она демонстрирует аппетитные формы, пишет "Topnews".
Странные метаморфозы прокомментировала стилист Анастасия Николаева.
"Даже я успела заметить метаморфозы ее груди. На одной фотографии она есть, на другой нет, и снова есть, и снова нет. Думаю, ей стоит все-таки остановиться в своем выборе и не вызывать общественный резонанс", - приводит ее слова издание "Дни.ру".
А давайте поиграем? 👸🏻❤💋 ⠀ Хочешь себе много подписчиков? 🏆 ⠀ Тогда тебе точно нужно поиграть в эту игру со мной 👸🏻😻 ⠀ Условия очень простые😍 ⠀ 🌟Ставьте лайк на эту и предыдущие мои 5 публикаций, ну или больше пяти) Но точно не меньше 🤪 ⠀ 🌟Обязательно сохраняйте это фото (нажимайте на флажок в правом углу под фото 📸) ⠀ 🌟Напишите в комментариях под этим фото "Люблю @buzova86" 🤪😌 ⠀ 🌟А затем подписывайся на того, кто оставил комментарий перед тобой 🚀 ⠀ Самое приятное, что повторять это можно неограниченное количество раз 😂👼🏼😘а это означает, что чем больше комментариев вы оставите, тем больше подписчиков к вам прийдет 😍😍😍 P.S. Я буду тоже играть с вами🙃🙃🙃 А это означает, что на кого-то я тоже подпишусь 🤪 💖 Поехали 🔥
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сеть слили концертный райдер скандальной российской певицы, звезды шоу "Дом-2" Ольги Бузовой. Так, артистка требует от организаторов выступлений охрану, элитный коньяк и размещение в фешенебельной гостинице.
Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!