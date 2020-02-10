Ищет работу: стал известен бывший муж Дарьи Петрожицкой

Звезда сериала "Папик", молодая украинская актриса Дарья Петрожицкая ранее была в браке с артистом Алексеем Петрожицким.

После развода девушка осталась на фамилии бывшего супруга, в девичестве же Дарья носила фамилию Гончар.

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Актриса недавно призналась, что вышла замуж в 20 лет, и это был ее самый безумный поступок. Вместе с мужем они работали в ТЮЗе, а до того обое учились в университете имени Карпенко-Карого.

Пара прожила в браке пять лет – с 2010 года по 2015-й. После чего Алексей и Дарья расстались. О причинах развода ничего не известно.

"Любовь – это не то, что написано во всех книгах. Это не сказка, на самом деле. Это работа, большая работа", - туманно объяснила артистка причины расставания с Алексеем Петрожицким.

Алексей Петрожицкий

Алексей Петрожицкий

Алексей Петрожицкий

На данный момент экс-супруг Дарьи ищет работу: его резюме было размещено на соответствующем сайте 25 января.

Алексей Петрожицкий - музыкальный редактор, композитор, звукорежиссер, актер и музыкант. Ему 29 лет.

Резюме Алексея Петрожицкого

Резюме Алексея Петрожицкого

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