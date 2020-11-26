Ирма Витовская – о съемках в итальянском фильме: я была рада поделиться знаниями об Украине

Украинская актриса Ирма Витовская снялась в итальянской комедии "Коза Ностра" и поделилась впечатлениями о съемках.

Так, на них она провела 2,5 месяца. Соответствующий пост знаменитость опубликовала на своей странице в Facebook.

"2,5 месяца ты жила во мне... Мы вместе полюбили и узнали прекрасную Италию, эти виды, эти городки и города, эти пены и море… Многообразие и ментальность этих земель... Сакральность семьи, романтизм у ее жителей, которые бывают наивными и прагматичными одновременно. А еще любовь к своим старым стенам, виллам, паркам, которые достигают римской эпохи, к старым родителям, ко всем детям", – написала актриса.

Ирма Витовская снялась в итальянской комедии "Коза Ностра" Facebook Витовской

Она отметила, что была рада поделиться знаниями об Украине, ее особенностях и истории.

"Мне многое удалось тебе донести о правде. Удалось заинтересовать, и многие уже собирают вещи, чтобы посетить Украину", – добавила Витовская.

Ирма Витовская снялась в итальянской комедии "Коза Ностра" Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее актриса Ирма Витовская заявила, что власть в Украине должна "жениться" на стране.