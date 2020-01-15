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15 января • обновлено в 14:14
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Ирину Шейк ухватили за грудь

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Модель Ирина Шейк попалась на эротических играх с коллегой-моделью.

Фотография интимного характера появилась в сторис Инстаграма Шейк.

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Ирину Шейк ухватили за грудь

На снимке, кроме Шейк, ее две подруги-модели: Анна Вьялицына и Стелла Максвелл.

Ирину Шейк ухватили за грудь

Причем Максвелл схватила Ирину Шейк за грудь и ртом тянется к ее губам.

В сторис Максвелл и Вьялицыной есть развитие этой фотоистории.

Ирину Шейк ухватили за грудь
Ирину Шейк ухватили за грудь

А в Инстаграм Максвелл есть еще одно игривое видео с Шейк.

Как сообщал OBOZREVATEL, с апреля 2015 года у Шейк были отношения с актером Брэдли Купером.

21 марта 2017 года у них родилась дочь Лея де Сьен Шейк Купер.

В июне 2019 года стало известно, что пара рассталась.

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Персона
Ирина Шейк
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