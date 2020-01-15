Ирину Шейк ухватили за грудь

Модель Ирина Шейк попалась на эротических играх с коллегой-моделью.
Фотография интимного характера появилась в сторис Инстаграма Шейк.
На снимке, кроме Шейк, ее две подруги-модели: Анна Вьялицына и Стелла Максвелл.
Причем Максвелл схватила Ирину Шейк за грудь и ртом тянется к ее губам.
В сторис Максвелл и Вьялицыной есть развитие этой фотоистории.
А в Инстаграм Максвелл есть еще одно игривое видео с Шейк.
Как сообщал OBOZREVATEL, с апреля 2015 года у Шейк были отношения с актером Брэдли Купером.
21 марта 2017 года у них родилась дочь Лея де Сьен Шейк Купер.
В июне 2019 года стало известно, что пара рассталась.
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