Ирину Шейк ухватили за грудь

Модель Ирина Шейк попалась на эротических играх с коллегой-моделью.

Фотография интимного характера появилась в сторис Инстаграма Шейк.

На снимке, кроме Шейк, ее две подруги-модели: Анна Вьялицына и Стелла Максвелл.

Причем Максвелл схватила Ирину Шейк за грудь и ртом тянется к ее губам.

В сторис Максвелл и Вьялицыной есть развитие этой фотоистории.

А в Инстаграм Максвелл есть еще одно игривое видео с Шейк.

Как сообщал OBOZREVATEL, с апреля 2015 года у Шейк были отношения с актером Брэдли Купером.

21 марта 2017 года у них родилась дочь Лея де Сьен Шейк Купер.

В июне 2019 года стало известно, что пара рассталась.

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