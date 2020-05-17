Ирине Шихман – 36: самые откровенные фото "Дудя в юбке"

17 мая 36 лет исполняется популярной российской ведущей, журналистке и автору шоу "А поговорить?" Ирине Шихман. Она родилась в 1984 году в Томске.

OBOZREVATEL предлагает читателю увидеть самые откровенные фото Шихман.

Ирина Шихман родилась в российском городе Томске 17 мая 1984 года. Семья ее была невысокого достатка. С детства она занималась танцами и посещала балетную школу. В 13 лет впервые попробовала себя в журналистике: работала на радио в родном городе. Окончив школу, поступила в Томский государственный университет на факультет журналистики.

instagram.com/irinashikhman

instagram.com/irinashikhman

В 2005 году, так и не окончив университет, Ирина переехала в Санкт-Петербург. В 2017 году она стала ведущей канала "А поговорить?"

instagram.com/irinashikhman

По состоянию на апрель 2020 года канал Ирины Шихман "А поговорить?.." имеет почти миллион подписчиков и более ста миллионов просмотров.

instagram.com/irinashikhman

instagram.com/irinashikhman

instagram.com/irinashikhman

instagram.com/irinashikhman

instagram.com/irinashikhman

instagram.com/irinashikhman

instagram.com/irinashikhman

instagram.com/irinashikhman

instagram.com/irinashikhman

Как ранее писал OBOZREVATEL, популярной российской блогерше Ирине Шихман, которая открыто осуждает политику Кремля и президента РФ Владимира Путина, запретили въезд в Украину.