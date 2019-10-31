Ирина Шейк сверкнула грудью в полупрозрачном наряде: горячие фото

Всемирно известная модель Ирина Шейк, которая недавно рассталась с актером Брэдли Купером, вышла в свет в абсолютно прозрачном наряде.
Так, звезда посетила модный показ новой коллекции Intimissimi в Вероне (Италия). Для мероприятия она выбрала мини-платье украшенное пайетками, в котором засветила грудь. Свой образ Шейк дополнила черными ботфортами, массивным поясом и маленькой белой сумочкой. Соответствующие снимки модель опубликовала на своей странице в Instagram.
Ирина Шейк
Фото: instagram/irinashayk
Ирина Шейк на модном показе в Италии
Фото: instagram/irinashayk
Ирина Шейк на показе новой коллекции Intimissimi в Вероне
Getty Imagines
"Прекрасная ночь, проведенная в Вероне с моими Intimissimi. Наблюдаю за удивительным шоу", – написала Шейк.
Ирина Шейк и Сара Джессика Паркер
Фото: instagram/irinashayk
Напомним, что Ирина Шейкл сотрудничает с брендом Intimissimi около 10 лет.
Ирина Шейк на модном показе в Италии
Getty Imagines
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ирина Шейк снялась в откровенной фотосессии с совершенно голой грудью, вызвав ажиотаж горячими снимками.
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