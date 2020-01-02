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2 января • обновлено в 18:04
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Ирина Шейк сексуально оголилась на пляже: пикантное фото

1.6т
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Всемирно известная модель Ирина Шейк взбудоражила поклонников пляжным снимком.

Так, на нем звезда позировала в откровенном розовом купальнике, продемонстрировав роскошную грудь и "пятую точку". Свой образ она дополнила панамкой. Соответствующее фото Шейк опубликовала на своей странице в Instagram.

Ирина Шейк

Ирина Шейк

Фото: instagram/irinashayk

"День первый", — лаконично подписала публикацию модель.

Ирина Шейк в откровенном купальнике

Ирина Шейк в откровенном купальнике

Фото: instagram/irinashayk

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Отметим, что поклонники пришли в восторг от соблазнительных форм Шейк и засыпали ее комплиментами.

"Самая красивая", "Сладкая", "Идеальная грудь и попа", "Отличное тело", "Очень горячая женщина", — написали люди.

Ирина Шейк сексуально оголилась на пляже: пикантное фото
Ирина Шейк сексуально оголилась на пляже: пикантное фото
Ирина Шейк сексуально оголилась на пляже: пикантное фото
Ирина Шейк сексуально оголилась на пляже: пикантное фото
Ирина Шейк сексуально оголилась на пляже: пикантное фото

Предлагаем посмотреть и на другие пикантные фото Ирины Шейк, которыми она удивляла поклонников в сети в последнее время.

Ирина Шейк в пикантной фотосессии

Ирина Шейк в пикантной фотосессии

Фото: instagram/irinashayk

Ирина Шейк сексуально позирует на камеру

Ирина Шейк сексуально позирует на камеру

Фото: instagram/irinashayk

Ирина Шейк оголила грудь

Ирина Шейк оголила грудь

Фото: instagram/irinashayk

Ирина Шейк полностью оголилась на камеру

Ирина Шейк полностью оголилась на камеру

Фото: instagram/irinashayk

Ирина Шейк в откровенном купальнике

Ирина Шейк в откровенном купальнике

Фото: instagram/irinashayk

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ирина Шейк снялась в откровенной фотосессии с совершенно голой грудью, вызвав ажиотаж горячими снимками.

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Автор
Кристина Долматова
Персона
Ирина Шейк
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