Ирина Шейк сексуально оголилась на пляже: пикантное фото

Всемирно известная модель Ирина Шейк взбудоражила поклонников пляжным снимком.

Так, на нем звезда позировала в откровенном розовом купальнике, продемонстрировав роскошную грудь и "пятую точку". Свой образ она дополнила панамкой. Соответствующее фото Шейк опубликовала на своей странице в Instagram.

Ирина Шейк Фото: instagram/irinashayk

"День первый", — лаконично подписала публикацию модель.

Ирина Шейк в откровенном купальнике Фото: instagram/irinashayk

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Отметим, что поклонники пришли в восторг от соблазнительных форм Шейк и засыпали ее комплиментами.

"Самая красивая", "Сладкая", "Идеальная грудь и попа", "Отличное тело", "Очень горячая женщина", — написали люди.

Предлагаем посмотреть и на другие пикантные фото Ирины Шейк, которыми она удивляла поклонников в сети в последнее время.

Ирина Шейк в пикантной фотосессии Фото: instagram/irinashayk

Ирина Шейк сексуально позирует на камеру Фото: instagram/irinashayk

Ирина Шейк оголила грудь Фото: instagram/irinashayk

Ирина Шейк полностью оголилась на камеру Фото: instagram/irinashayk

Ирина Шейк в откровенном купальнике Фото: instagram/irinashayk

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ирина Шейк снялась в откровенной фотосессии с совершенно голой грудью, вызвав ажиотаж горячими снимками.

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