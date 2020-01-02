Ирина Шейк сексуально оголилась на пляже: пикантное фото

Всемирно известная модель Ирина Шейк взбудоражила поклонников пляжным снимком.
Так, на нем звезда позировала в откровенном розовом купальнике, продемонстрировав роскошную грудь и "пятую точку". Свой образ она дополнила панамкой. Соответствующее фото Шейк опубликовала на своей странице в Instagram.
Ирина Шейк
Фото: instagram/irinashayk
"День первый", — лаконично подписала публикацию модель.
Ирина Шейк в откровенном купальнике
Фото: instagram/irinashayk
Отметим, что поклонники пришли в восторг от соблазнительных форм Шейк и засыпали ее комплиментами.
"Самая красивая", "Сладкая", "Идеальная грудь и попа", "Отличное тело", "Очень горячая женщина", — написали люди.
Предлагаем посмотреть и на другие пикантные фото Ирины Шейк, которыми она удивляла поклонников в сети в последнее время.
Ирина Шейк в пикантной фотосессии
Фото: instagram/irinashayk
Ирина Шейк сексуально позирует на камеру
Фото: instagram/irinashayk
Ирина Шейк оголила грудь
Фото: instagram/irinashayk
Ирина Шейк полностью оголилась на камеру
Фото: instagram/irinashayk
Ирина Шейк в откровенном купальнике
Фото: instagram/irinashayk
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ирина Шейк снялась в откровенной фотосессии с совершенно голой грудью, вызвав ажиотаж горячими снимками.
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