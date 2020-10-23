Ирина Шейк показала стройную фигуру в бикини и захватила сеть

Российская модель Ирина Шейк, которая в июле 2019 года разошлась с голливудским актером Брэдли Купером, поделилась с поклонниками пикантным фото в белье.

Так, на нем 34-летняя звезда позировала в черных бикини и шелковом халате от Versace. Свой образ она дополнила туфлями на каблуках с блестящим ремешком. Модель снято без лица. Соответствующий снимок опубликован на ее странице в Instagram (фото смотрите ниже).

Ирина Шейк засветила стройные ноги. Instagram Ирина Шейк

Пикантный снимок Ирины вызвал восторг поклонников. Они засыпали знаменитость комплиментами.

"За что нам такая красота?", "Я легко узнаю эти ноги", "Богиня", "Ирина, ты просто моя мечта", "Хорошие ножки, красавица", – написали в комментариях.

Поклонники в восторге от фигуры Ирины Шейк. Instagram Ирина Шейк

В сети засыпали комплиментами модель. Instagram Ирина Шейк

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ирина Шейк засветилась на эротических играх с коллегой-моделью. Так, на снимке Стелла Максвелл схватила звезду за грудь.