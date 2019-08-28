Ирина Шейк показала голую грудь в пикантной фотосессии

Российская модель Ирина Шейк, которая недавно рассталась с отцом своей дочери актером Брэдли Купером, взбудоражила сеть серией пикантных фото.
Соответствующие черно-белые снимки звезда опубликовала в своих Instagram-сториз. На них она позировала в откровенных позах, продемонстрировав голую грудь.
Ирина Шейк
Фото из Instagram
Ирина Шейк засветила голую грудь
Фото из Instagram
Ирина Шейк сексуально позирует на камеру
Фото из Instagram
Полуобнаженная Ирина Шейк
Фото из Instagram
Предлагаем посмотреть и на другие откровенные фото Ирины Шейк, которыми она радовала поклонников в сети в последнее время.
Ирина Шейк в откровенном белье
Фото из Instagram
Ирина Шейк сексуально позирует на камеру
Фото из Instagram
Соблазнительная Ирина Шейк
Фото из Instagram
Ирина Шейк продемонстрировала "пятую точку"
Фото из Instagram
Ирина Шейк сексуально позирует на камеру
Фото из Instagram
Ирина Шейк полностью оголилась
Фото из Instagram
Соблазнительная Ирина Шейк
Фото из Instagram
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ирина Шейк завела сеть провокационными фото. На них она позировала вместе с супермоделью Андрианной Лимой, в кожаных нарядах и масках с шипами в стиле БДСМ.
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