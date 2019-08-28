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Ирина Шейк показала голую грудь в пикантной фотосессии

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Российская модель Ирина Шейк, которая недавно рассталась с отцом своей дочери актером Брэдли Купером, взбудоражила сеть серией пикантных фото.

Соответствующие черно-белые снимки звезда опубликовала в своих Instagram-сториз. На них она позировала в откровенных позах, продемонстрировав голую грудь.

Ирина Шейк показала голую грудь в пикантной фотосессии

Ирина Шейк

Фото из Instagram

Ирина Шейк показала голую грудь в пикантной фотосессии

Ирина Шейк засветила голую грудь

Фото из Instagram

Ирина Шейк показала голую грудь в пикантной фотосессии

Ирина Шейк сексуально позирует на камеру

Фото из Instagram

Ирина Шейк показала голую грудь в пикантной фотосессии

Полуобнаженная Ирина Шейк

Фото из Instagram

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Предлагаем посмотреть и на другие откровенные фото Ирины Шейк, которыми она радовала поклонников в сети в последнее время.

Ирина Шейк показала голую грудь в пикантной фотосессии

Ирина Шейк в откровенном белье

Фото из Instagram

Ирина Шейк показала голую грудь в пикантной фотосессии

Ирина Шейк сексуально позирует на камеру

Фото из Instagram

Ирина Шейк показала голую грудь в пикантной фотосессии

Соблазнительная Ирина Шейк

Фото из Instagram

Ирина Шейк показала голую грудь в пикантной фотосессии

Ирина Шейк продемонстрировала "пятую точку"

Фото из Instagram

Ирина Шейк показала голую грудь в пикантной фотосессии

Ирина Шейк сексуально позирует на камеру

Фото из Instagram

Ирина Шейк показала голую грудь в пикантной фотосессии

Ирина Шейк полностью оголилась

Фото из Instagram

Ирина Шейк показала голую грудь в пикантной фотосессии

Соблазнительная Ирина Шейк

Фото из Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ирина Шейк завела сеть провокационными фото. На них она позировала вместе с супермоделью Андрианной Лимой, в кожаных нарядах и масках с шипами в стиле БДСМ.

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Персона
Ирина Шейк
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