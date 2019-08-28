Ирина Шейк показала голую грудь в пикантной фотосессии

Российская модель Ирина Шейк, которая недавно рассталась с отцом своей дочери актером Брэдли Купером, взбудоражила сеть серией пикантных фото.

Соответствующие черно-белые снимки звезда опубликовала в своих Instagram-сториз. На них она позировала в откровенных позах, продемонстрировав голую грудь.

Ирина Шейк Фото из Instagram

Ирина Шейк засветила голую грудь Фото из Instagram

Ирина Шейк сексуально позирует на камеру Фото из Instagram

Полуобнаженная Ирина Шейк Фото из Instagram

Предлагаем посмотреть и на другие откровенные фото Ирины Шейк, которыми она радовала поклонников в сети в последнее время.

Ирина Шейк в откровенном белье Фото из Instagram

Ирина Шейк сексуально позирует на камеру Фото из Instagram

Соблазнительная Ирина Шейк Фото из Instagram

Ирина Шейк продемонстрировала "пятую точку" Фото из Instagram

Ирина Шейк сексуально позирует на камеру Фото из Instagram

Ирина Шейк полностью оголилась Фото из Instagram

Соблазнительная Ирина Шейк Фото из Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ирина Шейк завела сеть провокационными фото. На них она позировала вместе с супермоделью Андрианной Лимой, в кожаных нарядах и масках с шипами в стиле БДСМ.

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