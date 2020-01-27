Ирина Отиева рыдала от обиды на Серова и Лолиту

Российская джазовая исполнительница с армянскими корнями Ирина Отиева, которая покинула экраны много лет назад, держит обиду на более успешных коллег.

Об этом она открыто говорит в рамках всех интервью в последние годы.

Отмечается, что Отиева перестала выступать в конце 1990-ых годов, сейчас ей уже 61 год и она потеряла близких людей, страдает от алкоголизма, имеет уже совсем не тот голос, более сиплый.

После ухода из шоу-бизнеса она преподавала, сейчас живет на пенсию, уже купила себе место на кладбище. С родственниками общий язык потерян, они якобы ее "предали".

Она жалуется на отсутствие работы и плохое отношение бывших коллег, в частности, Ларисы Долиной, Лолиты, Александра Серова, Игоря Крутого, - по ее словам, никто из них не вспоминает о ней и не помогает с работой.

Больше всего обиды на Лолиту и Серова, поскольку 11 лет назад, на 50-летний юбилей Отиева приглашала их на праздник, но они не пришли, что только сильнее погрузило артистку в депрессию.

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