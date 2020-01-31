Ирина Отиева разозлилась из-за оскорблений в адрес ее халата и лица

Некогда популярная советская певица Ирина Отиева, которая ранее сильно обиделась на Андрея Малахова, ответила критикам на их замечания по поводу ее халата.

Пост об этом был опубликован утром 31 января.

Женщина поделилась портретом великого композитора Модеста Мусоргского кисти Репина, на котором член "Могучей кучки" запечатлен в халате, "без макияжа и даже маникюра".

"Я, безусловно, никто по сравнению с Мусоргским, но, при этом, тоже в халате!", - подчеркнула Отиева.

Напомним, что кадры с певицей в халате показали на передаче Андрея Малахова, что вызвало сильный общественный резонанс.

Как мы писали ранее, среди прочего Ирина Отиева рыдала от обиды на Лолиту, Александра Серова, Ларису Долину и других своих коллег.

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