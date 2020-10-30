Ирина Федишин вместе с мужем переболели коронавирусом и рассказали о протекании болезни

Украинская певица Ирина Федишин призналась, что они с мужем Виталием переболели коронавирусом.

У артистки болезнь протекала в легкой форме, а у супруга возникли серьезные осложнения. Об этом она заявила в программе "Зірковий шлях" на телеканале "Украина" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Певица рассказала, что они не на шутку перепугались и находились под постоянным наблюдением врачей.

"Я не хотела об этом раньше рассказывать, когда мы болели. Потому что мало здесь приятного. Действительно трудно эмоционально, трудно психологически. Поэтому в этот момент не хотелось лишних вопросов", – сообщила Федишин.

Как стало известно, у ее мужа Виталия развилось двухстороннее воспаление легких и поэтому появились осложнения.

"Было двустороннее воспаление легких. И когда он пропил семь дней антибиотик, мы пошли сделали КТ, после чего выяснилось, что анализы ухудшились и воспаление увеличилось. Это нас очень напугало", – отметила Ирина.

Из-за болезни и панических атак кроме противовирусных препаратов супругам также пришлось пропить курс успокоительных.

Сейчас звездная пара переборола опасный вирус. Певица призвала людей быть внимательными к своему здоровью и соблюдать карантинные меры.

Как сообщал OBOZREVATEL, названы украинские звезды, переболевшие коронавирусом. Некоторым из них пришлось даже отложить свадьбу.