Федишин рассказала о важности дня Святого Николая в своей семье

Украинская певица Ирина Федишин рассказала об ожиданияи дня Святого Николая в своей семье.

В частности, в комментарии OBOZREVATEL она отметила, что этот праздник самый желанный. И еще с раннего детства она писала письма и с нетерпением ждала подарки от Св. Николая.

"Больше всего мне запомнилась кукла Барби, которую я очень хотела. Когда я увидела ее под подушкой – моей радости не было предела! Я сразу утром начала шить ей различные платья!" – делится воспоминаниями Ирина.

Теперь, по словам звезды, это праздник такой же ожидаемый для ее детей.

"Они пишут к Николаю письма, которые кладут на окно и Ангелы относят их просьбу к Святому Николаю. Кроме того, изучают песни о Святом Николае, учат молитвы и стихи, чтобы быть образцовыми и добрыми детьми! Я объясняю своим мальчикам, что просить слишком дорогие подарки, в виде гаджетов – не очень хорошая идея. Ведь Николай один, а детей много. Поэтому они выбирают интересные игрушки, сладости и книги", – рассказала Федишин.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Федишин откровенно рассказала об обратной стороне популярности. В частности, как на нее во время выступления на сцене напала поклонница, о жестком контракте с продюсером и ДТП во время гастрольного тура.