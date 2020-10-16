На украинскую поп-певицу Ирину Федишин ее поклонница напала на сцене во время концерта.

Об этом и ряд других досадных случаев в своей жизни артистка рассказала в расширенном интервью автору программы "Легенда" Роману Мухе (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Во время разговора с известным продюсером артистка дала ответы на вопросы по всем острым и пикантным темам, о которых раньше никто не решался ее расспросить.

Ирина Федишин откровенно рассказала об обратной стороне популярности. Видео

Интервью продолжалось более 100 минут, за которые певица ответила на более чем пятьдесят прямых и несколько неудобных вопросов. В частности, она поделилась, насколько жесткий контракт у нее с продюсером.

Кроме того, Федишин рассказала о наиболее рискованном моменте в своей жизни, когда попала в ДТП во время гастрольного тура, а также о том, как стала жертвой мошенников за границей. Среди досадных случаев нашлась и история о нападении поклонницы на сцене во время концерта.

Певица также развенчала слухи, которые ходят на Западе Украины о причинах ее популярности.

Ирина Федишин дала откровенное интервью

Автор программы "Легенда" Роман Муха говорит: "Ирина Федишин – настоящая Легенда. Около 300 концертов за два предыдущих года, 100 млн просмотров ее видео на ютубе, но все это мелочи по сравнению с тем путем, которым певица пришла к популярности: невероятно адский труд в течение последних 14 лет, где на кону все ресурсы, все время и сама жизнь певицы.

Полноценное интервью смотрите здесь: