Ирина Федишин: к сожалению, ковид не обошел и мою семью

Певица Ирина Федишин вместе со своим мужем переболела COVID-19.

Об этом сама звезда рассказала в видеообращении к своим поклонникам на Youtube-канале. Она отметила, что у нее болезнь прошла в легкой форме, в отличие от мужа, у которого появились тяжелые осложнения (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Сейчас супруги выздоровели и продолжают радовать своей деятельностью своих поклонников, однако, певица отметила, что это был очень сложный период, о котором она решилась рассказать только сейчас.

Ирина Федишин рассказала, как они с мужем переболели коронавирусом Пресс-служба Ирины Федишин

Федишин сообщила, что получила много вопросов по лечению, поэтому в видео рассказала подробнее о ходе болезни и препаратах, которые принимали.

"Но, несмотря на это, каждое лечение индивидуальное, каждый случай по-разному ведет себя, и только учитывая симптоматику и анализы пациента, врач назначает лечение. Это очень важно! Знаю точно, что паниковать не нужно, но справиться с волнующими ощущениями очень трудно. Поэтому нам пришлось принимать еще и успокоительное", – поделилась певица.

Также она рассказала, как болезнь появилась в их семье.

"Все началось с меня, и на самом деле из симптомов был незначительный дискомфорт в горле, а через несколько дней присоединился насморк. И тогда я перестала чувствовать запах. То есть, я брала духи, сбрызгивала их на руку и не слышала запаха вообще. И еще было очень притупленное чувство вкуса. Это меня насторожило и я решила сделать тест. Виталий тоже захотел провериться "за компанию". Потому что его ничего не беспокоило, кроме незначительного сухого покашливания", – отметила Федишин.

"Наши ПЦР тесты показали отрицательный результат. И мы облегченно выдохнули. Но уже на следующий день у Виталия поднялась высокая температура и он реально стал плохо себя чувствовать. Поэтому снова пошел сдавать тест, который уже на этот раз подтвердился. Соответственно, и я поняла, что у меня тоже тест с первого раза показал плохо. Поэтому тесты могут ошибаться, важно прислушиваться к своим ощущениям и наблюдать за симптомами", – подчеркнула певица.

Она призвала украинцев беречь себя и пожелала всем здоровья!