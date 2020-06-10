Ирина Билык впервые прервала молчание после смерти мамы

Ева Романова Люди 17:09, 10.06.2020 Обновлено: 17:40, 10.06.2020

Известная украинская певица Ирина Билык впервые прервала молчание в сети после известия о смерти ее мамы Анны Яковлевны.

Так, на личной странице в Instagram Билык рассказала, что стала героиней новой обложки журнала. Это было первое сообщение после 22 мая – именно тогда стало известно о смерти матери Ирины.

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Билык прервала молчание после смерти мамы

"В душе у меня все ещё живет маленькая девочка..." – заинтриговала артистка фанатов.

Под фото многие ее поклонники поддержали Ирину и высказали в ее адрес десятки комплиментов.

Ирина Билік снялась для обложки журнала
Instagram @bilyk_iryna

"Самая лучшая девочка на свете... Ируся, мы обожаем тебя всей семьей!" – отметили фанаты.

"Счастья этой маленькой девочке, ибо пока горят ее глаза любовью... Восхищаюсь вашим талантом", – добавили другие.

Instagram @bilyk_iryna
Instagram @bilyk_iryna

Отметим, Анна Яковлевна Билык умерла в возрасте 72 лет. Она работала инженером на авиазаводе, до недавнего времени работала шеф-поваром на телеканале "Интер".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Ирина Билык призналась, что находясь в браке с шоуменом Дмитрией Коляденко, чувствовала, что "может умереть от его рук".

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