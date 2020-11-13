Ирина Билык восхитила фанатов песней на украинском языке. Видео

Украинская певица Ирина Билык покорила своих поклонников новой песней на украинском языке "Не стримуй погляд".

По словам звезды, атмосферный трек является своеобразным подарком для фанов. Песня была создана еще летом, но исполнительница отложила премьеру, чтобы максимально передать "по-осеннему романтический" характер композиции. Об этом Билык написала на личной странице в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Мне было приятно придумывать эту романтическую историю... Песня была готова еще в июне, но я держала ее до сих пор, чтобы сделать вам сюрприз. Невероятные звуки удивительных инструментов, мой голос и космическая энергия уже превращают мир из черного в белый. Все, что нам осталось – не сдерживать взгляд, когда идем в толпе навстречу своей любви", – высказалась Ирина.

Фанаты Билык бурно отреагировали на премьеру и расхвалили артистку за украиноязычный трек.

"Ирина, ваши песни на родном языке – это какая-то магия! Словно другое измерение. Вы волшебная, когда поете на украинском", – восхитились слушатели.

"Вот это я узнаю Билык! На украинском языке – красиво, проникновенно, приятно и для уха, и для души. Что называется – песня просто льется!" – добавили другие.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Ирина Билык растрогала поклонников архивным снимком своих родителей. Она показала фото с их свадьбы.