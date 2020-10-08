Ирина Билык стала фигуранткой уголовного дела из-за концерта в Харькове

Полиция Харькова открыла уголовное производство в связи с нарушением карантинных норм после выступления народной артистки Украины Ирины Билык.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции в Харьковской области. Концерт Билык состоялся в понедельник, 5 октября в зале Дворца студентов Национального юридического университета им. Ярослава Мудрого (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"В нарушение норм, установленных с целью предотвращения распространения инфекционных болезней, 5 октября во Дворце студентов по улице Пушкинской состоялся внеплановый концерт народной артистки Украины. По словам организаторов концерта, мероприятие посетили 487 зрителей. Все заходили в помещение в масках, на входе у зрителей замеряли температуру", – говорится в сообщении.

Народная артистка Украины дала концерт в Харькове. Instagram Ирины Билык

Отметим, по данным фактам сведения о событиях внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 17 до 51 тыс. грн или арест на срок до 6 месяцев.

Как сообщал OBOZREVATEL, за несколько дней до концерта Ирины Билык в Харькове выступила певица Оля Полякова. Ее концерт состоялся 3 октября в честь Дня учителя. Выступление артистки в период карантина, учитывая высокий уровень заболеваемости на Харьковщине, вызвал шквал критики в сети. Мероприятие также осудил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

После возникшей шумихи артистка записала видеообращение, где объяснила, что конфликтная ситуация возникла из-за предвыборного ср*ча в стране, а также посоветовала критиковать концерты после того, как "закроют метро, где собирается намного больше людей".