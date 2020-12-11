Ирина Билык презентовала клип с детьми и растрогала своих поклонников. Видео

Известная украинская певица Ирина Билык презентовала новый клип на личную композицию "Я умею любить" и вызвала бурную реакцию среди своих поклонников в сети.

Так, фанаты звезды отметили, что видео является "светлым и трогательным". Музыкальный ролик опубликован на YouTube-канале артистки (чтобы посмотреть, доскролльте страницу до конца).

Режиссером клипа стал популярный украинский клипмейкер Герман Ненов. Съемки длились сутки, в работе над роликом было задействовано более 150 человек. В клипе снялись 14 детей, младшим актерам было всего по пять лет.

Ирина Билык презентовала клип "Я умею любить". Пресс-служба

"За проблемами и заботами, порою, мы забываем, что такое любовь, какое это светлое и прекрасное чувство… А ведь, чтобы снова научиться любить, всего лишь нужно посмотреть на мир глазами ребенка. Собственно, об этом и наша работа. Очень рад, что вместе с Ириной мы создали такой добрый и светлый клип — люди откровенно устали от того, что происходит вокруг и перед новогодними праздниками мы хотим подарить им немного волшебства!" – рассказал Ненов.

Сама же Ирина Билык отметила, что идея клипа ей понравилась сразу – красками, цветами, настроением. По словам украинской звезды, на съемках ей удалось себя почувствовать настоящей принцессой, а то, что в видео задействованы дети – прибавило ему шарма и теплоты.

Ирина Билык презентовала трогательный клип. Пресс-служба

Поклонники Билык также высоко оценили работу. Многие из них в комментариях отметили, что получили удовольствие от просмотра столь светлого ролика.

"Как только припев начался – мурашки просто атаковали всего меня! Восхитительно. Чарующий голос";

"Очень красивая песня, очень красивые дети, а Ира – как принцесса из сказочных снов о любви. Клип волшебный просто";

"Спасибо! Лучшее завершение 2020 года, волшебная душевная и такая настоящая Ира";

Прекрасная песня! Невероятно-красивый, нежный и трогательный клип. Эти волшебные цвета, искренние детские улыбки, непревзойденная и обворожительная Ирина. Сейчас очень не хватает таких эмоций".

Поклонники Билык растроганы новым видео звезды. Скриншот

Ирина Билык растрогала фанатов новым клипом. Скриншот

Поклонники Ирины Билык похвалили ее клип. Скриншот

Фанаты Билык расхвалили ее клип. Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ирина Билык удивила поклонников новой песней на украинском языке "Не стримуй погляд". Фанаты расхвалили артистку за украиноязычный трек .