Ирина Билык презентовала клип с детьми и растрогала своих поклонников. Видео

Известная украинская певица Ирина Билык презентовала новый клип на личную композицию "Я умею любить" и вызвала бурную реакцию среди своих поклонников в сети.

Так, фанаты звезды отметили, что видео является "светлым и трогательным". Музыкальный ролик опубликован на YouTube-канале артистки (чтобы посмотреть, доскролльте страницу до конца).

Режиссером клипа стал популярный украинский клипмейкер Герман Ненов. Съемки длились сутки, в работе над роликом было задействовано более 150 человек. В клипе снялись 14 детей, младшим актерам было всего по пять лет.

"За проблемами и заботами, порою, мы забываем, что такое любовь, какое это светлое и прекрасное чувство… А ведь, чтобы снова научиться любить, всего лишь нужно посмотреть на мир глазами ребенка. Собственно, об этом и наша работа. Очень рад, что вместе с Ириной мы создали такой добрый и светлый клип — люди откровенно устали от того, что происходит вокруг и перед новогодними праздниками мы хотим подарить им немного волшебства!" – рассказал Ненов.

Сама же Ирина Билык отметила, что идея клипа ей понравилась сразу – красками, цветами, настроением. По словам украинской звезды, на съемках ей удалось себя почувствовать настоящей принцессой, а то, что в видео задействованы дети – прибавило ему шарма и теплоты.

Поклонники Билык также высоко оценили работу. Многие из них в комментариях отметили, что получили удовольствие от просмотра столь светлого ролика.

"Как только припев начался – мурашки просто атаковали всего меня! Восхитительно. Чарующий голос";

"Очень красивая песня, очень красивые дети, а Ира – как принцесса из сказочных снов о любви. Клип волшебный просто";

"Спасибо! Лучшее завершение 2020 года, волшебная душевная и такая настоящая Ира";

Прекрасная песня! Невероятно-красивый, нежный и трогательный клип. Эти волшебные цвета, искренние детские улыбки, непревзойденная и обворожительная Ирина. Сейчас очень не хватает таких эмоций".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ирина Билык удивила поклонников новой песней на украинском языке "Не стримуй погляд". Фанаты расхвалили артистку за украиноязычный трек .