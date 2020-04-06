Ирина Билык отмечает 50-летие: жаркие фото "украинской Мадонны"

Украинская певица, народная артистка Украины Ирина Билык 6 апреля отмечает свой день рождения.

Так, ей исполняется 50 лет. К юбилею артистки OBOZREVATEL предлагает вспомнить, какой была Ирина Билык в молодости и как она изменилась с тех пор (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Ирина Билык irinabilyk.com

Ирина Билык родилась 6 апреля 1970 года в Киеве. Ее часто называют "украинской Мадонной" из-за множества хитов в 90-х годах, имиджа, который певица часто кардинально меняла, и большого влияния на украинский шоу-бизнес.

Мужьями Ирины Билык в разное время были продюсер Юрий Никитин, модель Андрей Оверчук, хореографы Дмитрий Коляденко, Дмитрий Дикусар.

Нынешний муж певицы – российский фотограф Аслан Ахмадов.

У Билык двое детей – 20-летний Глеб Оверчук и 4-летний Табриз Ахмадов, родившийся с помощью суррогатного материнства.

В 2015 году Ирина Билык попала в скандал, после того как прилетела авиарейсом Москва-Симферополь, чтобы побывать в Крыму на свадьбе подруги.

Из-за этого случая Ирина Билык была внесена в базу центра "Миротворец".

Ирина Билык в молодости instagram.com/bilyk_iryna

Как известно, в Москве живут муж и сын певицы.

Предлагаем взглянуть, какой была Ирина Билык в молодости и как она выглядит сейчас.

Ирина Билык и Юрий Никитин Pinterest

Ирина Билык и Юрий Никитин Pinterest

Ирина Билык и Андрей Оверчук Pinterest

Ирина Билык сейчас irinabilyk.com

Ирина Билык сейчас irinabilyk.com

Ирина Билык сейчас irinabilyk.com

Ирина Билык сейчас irinabilyk.com

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинская певица Ирина Билык призналась, почему ушла от своего продюсера Юрия Никитина.

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