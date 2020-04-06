Ирина Билык отмечает 50-летие: жаркие фото "украинской Мадонны"

Украинская певица, народная артистка Украины Ирина Билык 6 апреля отмечает свой день рождения.
Так, ей исполняется 50 лет. К юбилею артистки OBOZREVATEL предлагает вспомнить, какой была Ирина Билык в молодости и как она изменилась с тех пор (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).
Ирина Билык
irinabilyk.com
Ирина Билык родилась 6 апреля 1970 года в Киеве. Ее часто называют "украинской Мадонной" из-за множества хитов в 90-х годах, имиджа, который певица часто кардинально меняла, и большого влияния на украинский шоу-бизнес.
Мужьями Ирины Билык в разное время были продюсер Юрий Никитин, модель Андрей Оверчук, хореографы Дмитрий Коляденко, Дмитрий Дикусар.
Нынешний муж певицы – российский фотограф Аслан Ахмадов.
У Билык двое детей – 20-летний Глеб Оверчук и 4-летний Табриз Ахмадов, родившийся с помощью суррогатного материнства.
Солнышко мое!!! Наше!!! Всех, кто тебя знает и любит, как Талантище и Личность! Готовясь к своему новому шоу, где ты выступаешь как режиссер программы....я влюбилась в тебя снова... Таких, как ты нет и не будет!! Самый талантливый и любимый!! Ты! С Днем Рождения, Асланчик!!❤ #happybirthdaymylove❤️ #асланахмадов @aslanahmadov
В 2015 году Ирина Билык попала в скандал, после того как прилетела авиарейсом Москва-Симферополь, чтобы побывать в Крыму на свадьбе подруги.
Из-за этого случая Ирина Билык была внесена в базу центра "Миротворец".
Ирина Билык в молодости
instagram.com/bilyk_iryna
Как известно, в Москве живут муж и сын певицы.
Предлагаем взглянуть, какой была Ирина Билык в молодости и как она выглядит сейчас.
Ирина Билык и Юрий Никитин
Ирина Билык и Юрий Никитин
Ирина Билык и Андрей Оверчук
Ирина Билык сейчас
irinabilyk.com
Ирина Билык сейчас
irinabilyk.com
Ирина Билык сейчас
irinabilyk.com
Ирина Билык сейчас
irinabilyk.com
Хочу пригласить вас на свою официальную страницу ВКонтакте. ➡️ссылка в описании страницы! Именно там первыми будут появляться все клипы и песни Ирины Билык, именно там я буду делиться с вами новостями из своей жизни, а еще — просто радостью, теплом, эмоциями! Жду всех вас! #иринабилык #билык #вк #вконтакте #photo #studio #irynabilyk #bilyk #love #fashion #me
Мне сегодня сказали, что карантин продлят до сентября 🤪 и я поверила 🤣 А как с вами шутили в этот день ? #первоеапреля #иринабилык #карантин😷 #оставайтесьдома #stayathome #irinabilyk Production- @tills_production Ph - @trisha_morning Style - @inga_stylist_plussize Hair - @snezhka_hairstylist Mua - @anastasia_pakhar
Хочу поблагодарить всех кто принимал участие в съемках клипа "Красная помада" Режиссёр: @viniarskaya В главных ролях: @01kseniya1978 @sergienkoleonid Стиль: @byzzzzzz Музыка и слова: @alyonamelnyk Music Production: @iamrunstar & @andrey_ignatchenko_iksiy_music Кстати, какой момент в клипе вам больше всего понравился? 💄 #премьераклипа #краснаяпомада💄 #иринабилык
Сегодня впервые поймала у себя новогоднее настроение🎄Для меня это самый настоящий семейный праздник, возможность собраться всем вместе, закутаться в теплые свитера, посмотреть старые-добрые фильмы и загадать желания на следующий год. Признаюсь, к вопросу праздничного стола подхожу ответственно и пытаюсь учесть пожелания всех, а вот с напитками всегда сложно угадать. Если с домашними и их вкусами мне давно все понятно, то с гостями, которые традиционно приходят в праздничные дни все сложно. Ну не говорить же людям: берите с собой! Как вы выходите из этой ситуации? Что из напитков обычно на вашем праздничном столе?🍷🍷🍷 #скороновыйгод🎄
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинская певица Ирина Билык призналась, почему ушла от своего продюсера Юрия Никитина.
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