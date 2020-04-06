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6 апреля • обновлено в 05:55
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Ирина Билык отмечает 50-летие: жаркие фото "украинской Мадонны"

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Украинская певица, народная артистка Украины Ирина Билык 6 апреля отмечает свой день рождения.

Так, ей исполняется 50 лет. К юбилею артистки OBOZREVATEL предлагает вспомнить, какой была Ирина Билык в молодости и как она изменилась с тех пор (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Ирина Билык

Ирина Билык

irinabilyk.com

Ирина Билык родилась 6 апреля 1970 года в Киеве. Ее часто называют "украинской Мадонной" из-за множества хитов в 90-х годах, имиджа, который певица часто кардинально меняла, и большого влияния на украинский шоу-бизнес.

Мужьями Ирины Билык в разное время были продюсер Юрий Никитин, модель Андрей Оверчук, хореографы Дмитрий Коляденко, Дмитрий Дикусар.

Нынешний муж певицы – российский фотограф Аслан Ахмадов.

У Билык двое детей – 20-летний Глеб Оверчук и 4-летний Табриз Ахмадов, родившийся с помощью суррогатного материнства.

В 2015 году Ирина Билык попала в скандал, после того как прилетела авиарейсом Москва-Симферополь, чтобы побывать в Крыму на свадьбе подруги.

Из-за этого случая Ирина Билык была внесена в базу центра "Миротворец".

Ирина Билык в молодости

Ирина Билык в молодости

instagram.com/bilyk_iryna

Как известно, в Москве живут муж и сын певицы.

Предлагаем взглянуть, какой была Ирина Билык в молодости и как она выглядит сейчас.

Ирина Билык и Юрий Никитин

Ирина Билык и Юрий Никитин

Pinterest

Ирина Билык и Юрий Никитин

Ирина Билык и Юрий Никитин

Pinterest

Ирина Билык и Андрей Оверчук

Ирина Билык и Андрей Оверчук

Pinterest

Ирина Билык сейчас

Ирина Билык сейчас

irinabilyk.com

Ирина Билык сейчас

Ирина Билык сейчас

irinabilyk.com

Ирина Билык сейчас

Ирина Билык сейчас

irinabilyk.com

Ирина Билык сейчас

Ирина Билык сейчас

irinabilyk.com

Сегодня впервые поймала у себя новогоднее настроение🎄Для меня это самый настоящий семейный праздник, возможность собраться всем вместе, закутаться в теплые свитера, посмотреть старые-добрые фильмы и загадать желания на следующий год. Признаюсь, к вопросу праздничного стола подхожу ответственно и пытаюсь учесть пожелания всех, а вот с напитками всегда сложно угадать. Если с домашними и их вкусами мне давно все понятно, то с гостями, которые традиционно приходят в праздничные дни все сложно. Ну не говорить же людям: берите с собой! Как вы выходите из этой ситуации? Что из напитков обычно на вашем праздничном столе?🍷🍷🍷 #скороновыйгод🎄

Допис, поширений Ирина Билык (@bilyk_iryna)

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинская певица Ирина Билык призналась, почему ушла от своего продюсера Юрия Никитина.

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Автор
Алина Мельник
Темы
новости Украины Звездный бэкстейдж
Персоны
Аслан Ахмадов Юрий Никитин Дима Коляденко Ирина Билык Дмитрий Дикусар
Место
Украина
Теги
скандалы сайт Миротворец фотографии день рождения звезды шоу шоу-бизнес люди музыка
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