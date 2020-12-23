Ирина Билык об отношениях старшего сына: если он любит, то это на всю жизнь

Украинская певица Ирина Билык прокомментировала личную жизнь своего старшего сына. Так, артистка, заявила, что тепло относиться к девушке Глеба Алисе, но невесткой пока ее еще не считает.

Такими подробностями 50-летняя Билык поделилась во время съемок новогодней программы для телеканала "Україна". Она также отметила, что с радостью приняла Алису в семью и будет рада, если влюбленные решат пожениться.

"У моего сына есть девушка, а невестка будет тогда, когда они решат пожениться. Каждый помнит себя в 20 лет. Пусть все будут счастливы. Сейчас они свободны и молоды. Мои дети" – заявила Билык.

Звезда также рассказала о том моменте, когда сын представил ей свою девушку.

"Глеб сказал, что это его любовь. А я просто думаю, что если мой сын, который очень похож на меня, любит, то это на всю жизнь", – поделилась Ирина.

Напомним, что Глеб и Алиса встречаются больше трех лет. К слову, у Ирины Билык двое сыновей – 21-летний сын Глеб, рожденный в браке с моделью Андреем Оверчуком, и 4-летний сын Табриз от российского режиссера и продюсера Аслана Ахмадова.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее певица Ирина Билык рассказала о скандале с мужем Асланом Ахмадовым из-за ревности.