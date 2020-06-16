55-летняя российская актриса Ирина Безрукова поделилась архивной фотографией, на которой показала себя в молодости.

Соответствующий снимок она опубликовала на личной странице в Instagram. В кадре Ирина позировала с короткой стрижкой и без макияжа.

Ирина Безрукова

"Друзья, а вы помните как сдавали свои первые выпускные экзамены? Я так переволновалась на экзамене по алгебре, что мне предложили лояльные условия сдачи. Это когда вместо одного билета можно вытащить два и выбрать тот, который лучше знаешь, но выше 4 баллов не поставят. У меня так кружилась голова, что я согласилась, как оказалось зря, я на отлично знала оба билета, но уже ничего нельзя было поменять", – написала Безрукова.

Ирина Безрукова в молодости

Отметим, что в комментариях к публикации многие поклонники восхитились тем, как выглядела Ирина в молодости. Они засыпали ее комплиментами.

Ирина Безрукова показала, как выглядела в молодости. Фото

Ирина Безрукова показала, как выглядела в молодости. Фото

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ирина Безрукова засветилась на публике с молодым бойфрендом.