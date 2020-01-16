Иосиф Пригожин высмеял Меган Маркл и сам нарвался

Муж певицы Валерии Иосиф Пригожин неудачно пошутил о членах британской королевской семьи, обозвав принца Гарри лягушкой.

Гарри и его жена Меган на днях сообщили о своем решении сложить королевские полномочия, и именно эта новость взбудоражила фантазию супруга Валерии.

"Меган Маркл – единственная женщина в мире, которая вышла замуж за принца и превратила его в лягушку", - гласит публикация Пригожина в Инстаграм.

Подписчикам юмор Иосифа не зашёл.

"Хорошо, что с тобой так не получилось", "Кого-то в лягушку превращают, кто-то за Шрека замуж выходит. Мир - удивительная штука", "Неожиданно. Почему-то Вам не нравится, когда лезут в Ваши дела семейные", - пишут Пригожину пользователи.

Многие указали мужу Валерии, что это очень низкопробный юмор, а сам он – подкаблучник.

"Господи, уж от вас такого высера, Пригожкин, вообще не ожидала... Ниже плинтуса юмор", "Ой бл*. Вас тоже под каблук загнали и ничего - живёте не жалуетесь. Не он первый и не он последний. Так что не судите, да не судимы будете", - наехали фолловеры на Иосифа Пригожина.

Напомним, ранее OBOZREVATEL писал о том, что Маркл и принц Гарри устроили революцию.

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