Российский продюсер, муж певицы Валерии Иосиф Пригожин 2 апреля отмечает свой день рождения.

Так, ему исполняется 51 год. В связи с этим OBOZREVATEL предлагает увидеть, как продюсер выглядел в молодости, когда у него была другая стрижка (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Иосиф Пригожин instagram.com/prigozhin_iosif

Иосиф Пригожин родился 2 апреля 1969 года в Махачкале, Дагестан. В разные годы Пригожин был продюсером Валерии, Вахтанга Кикабидзе, Александра Маршала, Николая Носкова, Кристины Орбакайте, Авраама Руссо, Дидюли и многих других.

Мало кто знает, что в 80-90-х Пригожин сам пел и ездил с гастролями по СССР, он также выпустил аудиокассету с записью своих песен. По его словам, оставил карьеру исполнителя, потому что не нашел образ, который мог бы заинтересовать публику.

Валерия стала третьей женой Иосифа Пригожина и, как он сам утверждает, его первой настоящей любовью.

До этого он был женат на домохозяйке из обеспеченной московской семьи, а затем его женой стала менеджер по подбору артистов Лейла Фаттахова.

У Пригожина трое детей: сын Дмитрий Пригожин (родился в 1989 году) и дочь Даная Пригожина (родилась в 1997 году) от первого брака, и дочь Елизавета Пригожина от второго, ей сейчас 21 год.

Иосиф Пригожин и его первая жена Елена Соколова 24smi.org

Иосиф Пригожин и его вторая жена Лейла Фаттахова 24smi.org

Иосиф Пригожин с детьми Данаей и Дмитрием 24smi.org

Вместе с Валерией Пригожин воспитывает троих детей от прежнего брака певицы – Анну, Артема и Арсения Шульгиных.

Предлагаем увидеть, каким был Иосиф Пригожин в молодости, со стрижкой "с волосами":

Иосиф Пригожин в молодости "с волосами" instagram.com/prigozhin_iosif

Иосиф Пригожин "с волосами" instagram.com/prigozhin_iosif

Иосиф Пригожин в молодости "с волосами" instagram.com/prigozhin_iosif

Иосиф Пригожин в молодости "с волосами" instagram.com/prigozhin_iosif

Иосиф Пригожин в молодости "с волосами" instagram.com/prigozhin_iosif

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как выглядит сын Валерии, который разбился с девушкой на "Ягуаре".

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