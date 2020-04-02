Главная Новости
2 апреля • обновлено в 05:49
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Люди

Иосиф Пригожин отмечает 51: как муж Валерии выглядел с волосами в молодости

293
Читать материал на украинском

Российский продюсер, муж певицы Валерии Иосиф Пригожин 2 апреля отмечает свой день рождения.

Так, ему исполняется 51 год. В связи с этим OBOZREVATEL предлагает увидеть, как продюсер выглядел в молодости, когда у него была другая стрижка (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Иосиф Пригожин

Иосиф Пригожин

instagram.com/prigozhin_iosif

Иосиф Пригожин родился 2 апреля 1969 года в Махачкале, Дагестан. В разные годы Пригожин был продюсером Валерии, Вахтанга Кикабидзе, Александра Маршала, Николая Носкова, Кристины Орбакайте, Авраама Руссо, Дидюли и многих других.

Мало кто знает, что в 80-90-х Пригожин сам пел и ездил с гастролями по СССР, он также выпустил аудиокассету с записью своих песен. По его словам, оставил карьеру исполнителя, потому что не нашел образ, который мог бы заинтересовать публику.

Счастливы вместе!

Допис, поширений iosif prigozhin (@prigozhin_iosif)

Валерия стала третьей женой Иосифа Пригожина и, как он сам утверждает, его первой настоящей любовью.

До этого он был женат на домохозяйке из обеспеченной московской семьи, а затем его женой стала менеджер по подбору артистов Лейла Фаттахова.

У Пригожина трое детей: сын Дмитрий Пригожин (родился в 1989 году) и дочь Даная Пригожина (родилась в 1997 году) от первого брака, и дочь Елизавета Пригожина от второго, ей сейчас 21 год.

Иосиф Пригожин и его первая жена Елена Соколова

Иосиф Пригожин и его первая жена Елена Соколова

24smi.org

Иосиф Пригожин и его вторая жена Лейла Фаттахова

Иосиф Пригожин и его вторая жена Лейла Фаттахова

24smi.org

Иосиф Пригожин с детьми Данаей и Дмитрием

Иосиф Пригожин с детьми Данаей и Дмитрием

24smi.org

Вместе с Валерией Пригожин воспитывает троих детей от прежнего брака певицы – Анну, Артема и Арсения Шульгиных.

Предлагаем увидеть, каким был Иосиф Пригожин в молодости, со стрижкой "с волосами":

Иосиф Пригожин в молодости "с волосами"

Иосиф Пригожин в молодости "с волосами"

instagram.com/prigozhin_iosif

Иосиф Пригожин "с волосами"

Иосиф Пригожин "с волосами"

instagram.com/prigozhin_iosif

Иосиф Пригожин в молодости "с волосами"

Иосиф Пригожин в молодости "с волосами"

instagram.com/prigozhin_iosif

Иосиф Пригожин в молодости "с волосами"

Иосиф Пригожин в молодости "с волосами"

instagram.com/prigozhin_iosif

Иосиф Пригожин в молодости "с волосами"

Иосиф Пригожин в молодости "с волосами"

instagram.com/prigozhin_iosif

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как выглядит сын Валерии, который разбился с девушкой на "Ягуаре".

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все новости по теме "Запрет российских звезд в Украине" на OBOZREVATEL.

Автор
Алина Мельник
Тема
Запрет российских звезд в Украине
Персоны
Валерия Пригожина Иосиф Пригожин
Место
Россия
Теги
стрижки прическа день рождения люди шоу-бизнес звезды шоу
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Шоу Люди

Коронавирус. Самое важное

Новости шоу

Топ-публикации

Топ-блоги