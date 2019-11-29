"Инвалиды должны зарабатывать": Борисова угодила в скандал с глухими таксистами

Известная российская телеведущая Дана Борисова угодила в скандал из-за требования маркировать автомобили людей с нарушением слуха.

Во время прямой трансляции в Instagram она рассказала, что стала клиенткой слабослышащей женщины-таксиста, из-за чего в комментариях на нее посыпался шквал критики.

Борисова угодила в скандал из-за глухих таксистов

"Я позвонила в "Яндекс. Такси" и спросила, это вообще правомерно? На машине, например, нет опознавательных знаков. Она же не просто глухая — она глухонемая, не умеет разговаривать. Мне на это сказали: "Инвалиды тоже должны зарабатывать" и швырнули трубку", – говорила Борисова.

Дана Борисова потребовала маркировать машины с глухими Фото: instagram/danaborisova_official

После того, как ее начали оскорблять в соцсетях, телеведущая не сдержалась и написала пост по поводу своего высказывания.

"Но у нас, как обычно, все переврут и извратят все на свете. Во вчерашних сториз, я никоим образом не оскорбляла глухих, и сейчас я абсолютно не собираюсь оправдываться. Вчера я подняла вопрос отнюдь не о том, что инвалиды имеют право работать, и даже подчеркнула сто раз, что меня это абсолютно не касается. Во-первых, речь шла о том, что на машине, которой управляет слабослышащий водитель, непременно должен быть соответствующий знак, как, например, в машине грудничок или водитель новичок", – отметила она.

Вокруг Даны Борисовой разгорелся скандал Фото: instagram/danaborisova_official

По словам Борисовой, это вопрос безопасности всех транспортных средств на дороге, а не только конкретного водителя.

"Считаю, что служба такси обязана предупреждать об этом деликатном моменте в комментарии, когда вызываешь транспортное средство. У человека всегда должен быть выбор в принятии решения, и тоже возможны разные нюансы по требованиям к перевозке. Выбор должен быть у всех. Если же обидела кого-то из слабослышащих, искренне извиняюсь", – добавила она.

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