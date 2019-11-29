"Инвалиды должны зарабатывать": Борисова угодила в скандал с глухими таксистами

Известная российская телеведущая Дана Борисова угодила в скандал из-за требования маркировать автомобили людей с нарушением слуха.
Во время прямой трансляции в Instagram она рассказала, что стала клиенткой слабослышащей женщины-таксиста, из-за чего в комментариях на нее посыпался шквал критики.
Борисова угодила в скандал из-за глухих таксистов
"Я позвонила в "Яндекс. Такси" и спросила, это вообще правомерно? На машине, например, нет опознавательных знаков. Она же не просто глухая — она глухонемая, не умеет разговаривать. Мне на это сказали: "Инвалиды тоже должны зарабатывать" и швырнули трубку", – говорила Борисова.
Дана Борисова потребовала маркировать машины с глухими
Фото: instagram/danaborisova_official
После того, как ее начали оскорблять в соцсетях, телеведущая не сдержалась и написала пост по поводу своего высказывания.
"Но у нас, как обычно, все переврут и извратят все на свете. Во вчерашних сториз, я никоим образом не оскорбляла глухих, и сейчас я абсолютно не собираюсь оправдываться. Вчера я подняла вопрос отнюдь не о том, что инвалиды имеют право работать, и даже подчеркнула сто раз, что меня это абсолютно не касается. Во-первых, речь шла о том, что на машине, которой управляет слабослышащий водитель, непременно должен быть соответствующий знак, как, например, в машине грудничок или водитель новичок", – отметила она.
Вокруг Даны Борисовой разгорелся скандал
Фото: instagram/danaborisova_official
По словам Борисовой, это вопрос безопасности всех транспортных средств на дороге, а не только конкретного водителя.
"Считаю, что служба такси обязана предупреждать об этом деликатном моменте в комментарии, когда вызываешь транспортное средство. У человека всегда должен быть выбор в принятии решения, и тоже возможны разные нюансы по требованиям к перевозке. Выбор должен быть у всех. Если же обидела кого-то из слабослышащих, искренне извиняюсь", – добавила она.
🙏✅Значит так ,мои дорогие 💯Не хотелось бы обсуждать такие темы в конце недели ,в начало распродаж и чёрной пятницы ‼️😠Но у нас ,как обычно ,ВСЕ ПЕРЕВРУТ И ИЗВРАТЯТ ВСЕ НА СВЕТЕ ,и ,к сожалению это нормально 🤔Во вчерашних сториз ,я НИКОИМ ОБРАЗОМ НЕ ОСКОРБЛЯЛА ГЛУХИХ ,и сейчас я АБСОЛЮТНО НЕ СОБИРАЮСЬ ОПРАВДЫВАТЬСЯ ,а лишь спокойно доношу своё мнение ,кто не разобравшись пишет идиотские комментарии 🙈🙈🙈Вчера я подняла вопрос отнюдь не о том ,что инвалиды имеют право работать ,и даже подчеркнула сто раз в сториз ,что меня это абсолютно не касается 😠✍️Во первых,речь шла о том ,что на машине которой управляет слабослышащий водитель ,НЕПРЕМЕННО ДОЛЖЕН БЫТЬ СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ЗНАК ,как например ,в машине грудничок или водитель новичок .Это вопрос безопасности всех средств транспорта на дороге 🚙🚗,а не только данного водителя .Почему ,интересно ,в Ашане на кассах висит табличка что работает человек с ограниченными возможностями ,И В ЭТОМ СЛУЧАЕ Я ВСЕГДА ПРОЯВЛЮ ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ ,УВАЖЕНИЕ И СТМПАТИИ , ,и в моем случае это абсолютно от души и искренне 👩Кроме того ,СЧИТАЮ ,ЧТО СЛУЖБА ТАКСИ ОБЯЗАНА ПРЕДУПРЕЖДАТЬ ОБ ЭТОМ ДЕЛИКАТНОМ МОМЕНТЕ в комментарии ,когда вызываешь транспортное средство .У человека всегда должен быть выбор в принятии решения ,и тоже возможны разные нюансы по требованиям к перевозке ‼️ВЫБОР ДОЛЖЕН БЫТЬ У ВСЕХ И ЭТО НОРМАЛЬНО 😍💯✅Если же обидела кого то из слабослышащих ,ИСКРЕННЕ ИЗВИНЯЮСЬ 🙏🙏🙏Ну а здоровых людей ,которые пишут помои не разобравшись ,а лишь бы излить своё общеее недовольство БЛОКИРУЮ ТУТ ЖЕ ❌И имею на это ПОЛНОЕ ПРАВО ,оттого что у меня ЕСТЬ ВЫБОР ‼️Всех с началом чёрной пятницы ♨️ #данаборисова #чернаяпятница #правонавыбор
Как сообщал OBOZREVATEL:
15 июля Борисова посетила Киев ради съемок шоу "Пацанки" и поделилась снимками возле достопримечательностей.
Она попыталась говорить на украинском языке, и под фото возле Монумента Независимости на вопрос – "Чей Крым?", Борисова неоднозначно ответила смайликом.
Бывший зампредседателя ЦИК Андрей Магера после визита телеведущей задался вопросом, когда ж они "перестанут шастать".
Россияне также накинулись на Борисову с критикой по поводу лояльного отношения к Украине.
25 июля телеведущей запретили посещать Украину сроком на три года.
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