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Инвалид встал: в России придумали байку о "святой" Началовой

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Могила трагически умершей певицы Юлии Началовой в России начала пользоваться странной популярностью – некоторые уверовали, что она "чудотворная".

По данным "Дни.ру", на Троекуровском кладбище инвалид якобы помолился над местом упокоения артистки, потом встал и пошел, отбросив коляску.

Уточняется, что люди "заряжают" на кладбище воду, крем, берут землю, чтобы добавлять в чай или суп от диабета, подагры и сепсиса. В РПЦ отреагировали на байки по поводу целительной силы могилы Началовой со скепсисом и недовольством.

Юлия Началова

Юлия Началова

Instagram @julianachalova

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"Церковь призывает молиться об усопших, а не делать хайп на их смерти", – возмутились представители церкви.

На могиле Началовой

На могиле Началовой

Кадр из видео

Помощница Началовой Анна Исаева тоже отреагировала на новость о "святости" и экстрасенсорных способностях погибшей певицы.

"Юля была таким же человеком, как и все мы. Охранять и сохранять память о ней – не только дело семьи, но и всех тех, кто приходит положить букет", – заявила она.

Внимание! Российские передачи содержат пропаганду!

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персона
Юлия Началова
Место
РоссияМосква
Теги
шоу-бизнесскандалы
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