Инвалид встал: в России придумали байку о "святой" Началовой

Могила трагически умершей певицы Юлии Началовой в России начала пользоваться странной популярностью – некоторые уверовали, что она "чудотворная".
По данным "Дни.ру", на Троекуровском кладбище инвалид якобы помолился над местом упокоения артистки, потом встал и пошел, отбросив коляску.
Уточняется, что люди "заряжают" на кладбище воду, крем, берут землю, чтобы добавлять в чай или суп от диабета, подагры и сепсиса. В РПЦ отреагировали на байки по поводу целительной силы могилы Началовой со скепсисом и недовольством.
Юлия Началова
Instagram @julianachalova
"Церковь призывает молиться об усопших, а не делать хайп на их смерти", – возмутились представители церкви.
На могиле Началовой
Кадр из видео
Помощница Началовой Анна Исаева тоже отреагировала на новость о "святости" и экстрасенсорных способностях погибшей певицы.
"Юля была таким же человеком, как и все мы. Охранять и сохранять память о ней – не только дело семьи, но и всех тех, кто приходит положить букет", – заявила она.
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Как сообщал OBOZREVATEL:
Началова была экстренно госпитализирована 11 марта, поскольку у нее резко подскочил уровень сахара в крови и обострилась подагра, которой она болеет в последние годы.
Менеджер артистки отрицала факт госпитализации, но после того, как состояние исполнительницы ухудшилось, – поделилась подробностями в социальных сетях.
Из-за резкого ухудшения состояния здоровья певица впала в кому, у нее начали отказывать внутренние органы. Со временем стало известно об острой почечной недостаточности.
Позже медики зафиксировали серьезные осложнения у госпитализированной российской певицы.
16 марта сообщили, что Началову в срочном порядке прооперировалииз-за угрозы нового абсцесса на ноге. Через несколько часов после операции Юлия скончалась.
Выяснилось, что это произошло в результате отека легких и мозга, которые возникли при осложнении болезни.
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