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Интимные фото звезды ''Мстителей'' слили в сеть

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В сеть попали личные фотографии актрисы Элизабет Олсен, которая сыграла в "Мстителях" Алую Ведьму.

Примечательно, что знаменитость уже не впервые становится жертвой недоброжелателей. Судя по всему, актриса любит побаловать неизвестных адресатов интимными снимками. Фото публикует Telegram-канал Super.

Интимные фото звезды ''Мстителей'' слили в сеть
Интимные фото звезды ''Мстителей'' слили в сеть
Интимные фото звезды ''Мстителей'' слили в сеть

На новых снимках, которые оказались в руках недоброжелателей, Олсен запечатлена в полупрозрачном белье. Актриса также сделала несколько селфи в полный рост перед зеркалом.

Интимные фото звезды ''Мстителей'' слили в сеть
Интимные фото звезды ''Мстителей'' слили в сеть
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