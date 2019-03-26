Интимные фото звезды ''Мстителей'' слили в сеть

В сеть попали личные фотографии актрисы Элизабет Олсен, которая сыграла в "Мстителях" Алую Ведьму.

Примечательно, что знаменитость уже не впервые становится жертвой недоброжелателей. Судя по всему, актриса любит побаловать неизвестных адресатов интимными снимками. Фото публикует Telegram-канал Super.

На новых снимках, которые оказались в руках недоброжелателей, Олсен запечатлена в полупрозрачном белье. Актриса также сделала несколько селфи в полный рост перед зеркалом.

Как писал ранее OBOZREVATEL, компания Disney обнародовала официальный синопсис супергеройской картины Marvel Studios "Мстители. Финал". Авторы фильма намекнули, насколько высоки ставки для выживших персонажей.

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