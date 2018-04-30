Интересные факты о Гауссе: кого чтит Google

Поисковик Google 30 апреля посвятил свой дудл выдающемуся математику Иоганну Карлу Фридриху Гауссу.
"Обозреватель" выделил ряд интересных фактов об ученом.
Дудл Гугла за 30.04.2018
Скриншот
Гаусс, как отмечается в Википедии, родился в Германии в 1777 году и прожил 77 лет.
Портрет Иоганна Карла Фридриха Гаусса
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Уже в 2 года он показал себя вундеркиндом, быстро научился считать и писать.
Гаусс сделал открытия в алгебре, геометрии, физике, механике, астрономии, геодезии.
Он построил первый в Германии электромагнитный телеграф.
Гаусса впоследствии стали называть "королем математиков".
Труды Карла Гаусса "Арифметические исследования" и "Теория движения небесных тел" считаются шедеврами.
Он знал русский язык.
У него было пять детей.
Именем Гаусса назван кратер на Луне и одна из планет.
Смотрите, какая у него была подпись:
Подпись Иоганна Карла Фридриха Гаусса
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