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Интересные факты о Гауссе: кого чтит Google

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Поисковик Google 30 апреля посвятил свой дудл выдающемуся математику Иоганну Карлу Фридриху Гауссу.

"Обозреватель" выделил ряд интересных фактов об ученом.

Дудл Гугла за 30.04.2018

Скриншот

  • Гаусс, как отмечается в Википедии, родился в Германии в 1777 году и прожил 77 лет.

Портрет Иоганна Карла Фридриха Гаусса

Википедия

  • Уже в 2 года он показал себя вундеркиндом, быстро научился считать и писать.

  • Гаусс сделал открытия в алгебре, геометрии, физике, механике, астрономии, геодезии.

  • Он построил первый в Германии электромагнитный телеграф.

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  • Гаусса впоследствии стали называть "королем математиков".

  • Труды Карла Гаусса "Арифметические исследования" и "Теория движения небесных тел" считаются шедеврами.

  • Он знал русский язык.

  • У него было пять детей.

  • Именем Гаусса назван кратер на Луне и одна из планет.

  • Смотрите, какая у него была подпись:

Подпись Иоганна Карла Фридриха Гаусса

Википедия

Место
Германия
Объекты
дудлGoogle
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