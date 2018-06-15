"Интересно, что скажет королева": в сеть слили компромат на Меган Маркл

До знакомства с принцем Гарри Меган Маркл принимала участие в откровенных проектах.

Американская версия журнала Men’s Health обнародовал видео со съемок герцогини Сассекской в 2013 году.

Отмечается, что прежде чем покончить с актерской карьерой, Маркл носила титул одной из самых сексуальных женщин Америки, поэтому неудивительно, что она была раскрепощенной и не стеснялась сниматься для мужского глянца.

Ролик показывает как супруга принца жарит гамбургеры в коротких шортах и рубашке, а в конце видео появляется табличка с надписью: "Гриль никогда еще не выглядел так горячо".

К слову, поклонников герцогини шокировал тот факт, что ей пришлось участвовать в съемках такого рода. В сети заинтересовались, какой будет реакция королевы Элизаветты II на откровенное видео с ее невесткой.

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