"Интер" оскандалился "советским" развлекательным марафоном на 9 мая: все подробности

Скандальный украинский телеканал "Интер" 9 мая покажет многочасовой марафон "Наша Победа", ряд фильмов о войне и концерт "Победа. Одна на всех ", несмотря на то, что Украина еще в 2014 году отказалась от празднования 9 мая по "советскому формату".

OBOZREVATEL предлагает узнать все подробности о том, как "Интер" продолжает "праздновать" День Победы, несмотря на то, что в Украине эта дата приобрела иной характер и призвана чтить память о солдатах, погибших за свою родину. К тому же, с 2014 года в Украине идет борьба с советским культом войны.

Роман Кадемин и Анастасия Даугуле Фото: ugorod.kr.ua

Так, марафон ко Дню Победы начнется в 7:00. Его ведущими станут Анастасия Даугуле и Роман Кадемин. Телезрителей ждут советские фильмы, сюжеты о сражениях, которые изменили ход Второй мировой войны, а также праздничный концерт, в котором, в том числе, поучаствуют скандальные украинские звезды.

В эфире канала будут транслировать фильмы о войне – "Шел четвертый год войны", "В бой идут одни "старики" и 6-серийную военную драму "Ни шагу назад 2. На линии фронта ".

Кадр из фильма "Шел четвертый год войны" Фото: kinokartoshka.net

Кроме того, "Интер" подготовил большой праздничный концерт "Победа. Одна на всех", который покажет в 20.30. Его ведущими станут Андрей Доманский и Анастасия Даугуле. Отметим, что в концерте примут участие многие известные исполнители: Светлана Лобода, Олег Винник, Таисия Повалий, дует "Анна-Мария", Олександр Панайотов, Ирина Билык, Виталий Козловский и другие знаменитости. К слову, данное мероприятие вызвало возмущения у пользователей сети.

Андрей Доманский и Анастасия Даугуле Фото: inter.ua

Светлана Лобода, Таисия Повалий и Олег Винник

Отметим, что 2014 года Украина отказалась от советского формата празднования Дня победы. Теперь внимание общества акцентируется на чествовании памяти каждого, кто боролся с нацизмом, а также на всех жертвах войны, которая стала самой кровавой в истории человечества. Советский культ войны, важным инструментом которого был День победы, переведен в традицию памяти о солдатах, погибших за свою родину. 9 мая телерадиоорганизации обязаны прекратить трансляцию развлекательных передач, разместить на экране соответствующее стилизованное изображение (красный мак) или горящую свечу, а в 12.00 объявить минуту молчания с сопровождением звука метронома.

Как сообщал OBOZREVATEL, 8 марта телеканал "Интер" показал в эфире концерт с участием запрещенных в Украине звезд. Более того, мероприятие было посвящено российскому олигарху Михаилу Гуцериеву.