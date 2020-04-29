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29 апреля • обновлено в 14:49
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"Интер" оскандалился "советским" развлекательным марафоном на 9 мая: все подробности

1.5т
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Скандальный украинский телеканал "Интер" 9 мая покажет многочасовой марафон "Наша Победа", ряд фильмов о войне и концерт "Победа. Одна на всех ".

Так, марафон ко Дню Победы начнется в 7:00. Его ведущими станут Анастасия Даугуле и Роман Кадемин. Телезрителей ждут сюжеты о сражениях, которые изменили ход Второй мировой войны, репортажи из разных стран мира и истории людей, которые приближали победу.

Роман Кадемин и Анастасия Даугуле

Роман Кадемин и Анастасия Даугуле

Фото: ugorod.kr.ua

В эфире канала также будут транслировать фильмы о войне – "Шел четвертый год войны", "В бой идут одни "старики" и 6-серийную военную драму "Ни шагу назад 2. На линии фронта ".

Кадр из фильма "Шел четвертый год войны"

Кадр из фильма "Шел четвертый год войны"

Фото: kinokartoshka.net

Кроме того, "Интер" подготовил большой праздничный концерт "Победа. Одна на всех", который покажет в 20.30. Его ведущими станут Андрей Доманский и Анастасия Даугуле. Отметим, что в концерте примут участие многие известные исполнители: Светлана Лобода, Олег Винник, Таисия Повалий, дует "Анна-Мария", Олександр Панайотов, Ирина Билык, Виталий Козловский и другие знаменитости. К слову, данное мероприятие вызвало возмущения у пользователей сети.

Андрей Доманский и Анастасия Даугуле

Андрей Доманский и Анастасия Даугуле

Фото: inter.ua

Светлана Лобода, Таисия Повалий и Олег Винник

Светлана Лобода, Таисия Повалий и Олег Винник

Отметим, что 2014 года Украина отказалась от советского формата празднования Дня победы. Теперь внимание общества акцентируется на чествовании памяти каждого, кто боролся с нацизмом, а также на всех жертвах войны, которая стала самой кровавой в истории человечества. Советский культ войны, важным инструментом которого был День победы, переведен в традицию памяти о солдатах, погибших за свою родину. 9 мая телерадиоорганизации обязаны прекратить трансляцию развлекательных передач, разместить на экране соответствующее стилизованное изображение (красный мак) или горящую свечу, а в 12.00 объявить минуту молчания с сопровождением звука метронома.

Как сообщал OBOZREVATEL, 8 марта телеканал "Интер" показал в эфире концерт с участием запрещенных в Украине звезд. Более того, мероприятие было посвящено российскому олигарху Михаилу Гуцериеву.

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Читайте все новости по теме "День Победы" на OBOZREVATEL.

Автор
Кристина Долматова
Тема
День Победы
Место
Украина
Теги
шоу-бизнес шоу
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Бачурин Андрей
Бачурин Андрей
Молодцы. Не слушайте приспешников баньдеры и подобных...)))
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