Инсульт у Михаила Ефремова придумали – СМИ

Российские СМИ сообщили, что инсульт у актера Михаила Ефремова, который устроил смертельное ДТП в центре Москвы, не подтвердился.

Информацию о диагнозе опроверг инсайдер "Пятому каналу". По его словам, знаменитость все еще находится в Боткинской больнице в Москве.

"У Ефремова произошло сужение сосудов головного мозга, возможно, на фоне алкоголизма", – сообщил источник.

Ефремов потерял сознание во время заседания Cursorinfo

Предполагается, что артист останется в медучреждении до 17 августа. Напомним, 11 августа звезда потеряла сознание в Пресненском суде во время слушания дела об аварии. Сообщалось, что он попал в реанимацию, а врачи диагностировали у него инсульт.

Во время одного из предыдущих слушаний свидетели рассказали, что за рулем внедорожника, который спровоцировал аварию, находился именно Ефремов, хотя эту информацию отрицали. В частности, Александр Добровинский опубликовал видео первых минут после ДТП, которое подтверждает причастность российского актера к трагедии.

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