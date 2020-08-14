Инсульт у Михаила Ефремова придумали – СМИ

Информацию об инсульте Ефремова опровергли. rg.ru
Российские СМИ сообщили, что инсульт у актера Михаила Ефремова, который устроил смертельное ДТП в центре Москвы, не подтвердился.
Информацию о диагнозе опроверг инсайдер "Пятому каналу". По его словам, знаменитость все еще находится в Боткинской больнице в Москве.
"У Ефремова произошло сужение сосудов головного мозга, возможно, на фоне алкоголизма", – сообщил источник.
Ефремов потерял сознание во время заседания Cursorinfo
Предполагается, что артист останется в медучреждении до 17 августа. Напомним, 11 августа звезда потеряла сознание в Пресненском суде во время слушания дела об аварии. Сообщалось, что он попал в реанимацию, а врачи диагностировали у него инсульт.
Во время одного из предыдущих слушаний свидетели рассказали, что за рулем внедорожника, который спровоцировал аварию, находился именно Ефремов, хотя эту информацию отрицали. В частности, Александр Добровинский опубликовал видео первых минут после ДТП, которое подтверждает причастность российского актера к трагедии.
Как сообщал OBOZREVATEL:
8 июня российский актер Михаил Ефремов, находясь в нетрезвом состоянии, стал участником смертельного ДТП в центре Москвы. Его автомобиль выехал на встречную полосу, после чего произошло лобовое столкновение с одной из машин.
58-летний Сергей Захаров – водитель автомобиля, в который врезался Ефремов, – умер на следующее утро, 9 июня.
Выяснилось, что Ефремов пытался покончить с собой после ДТП.
Ефремов попросил прощения у семьи Сергея Захарова. В видеообращении он пообещал не "отмазываться" и помочь им. Родственники погибшего Захарова не приняли извинения и помощь от актера.
В МВД сообщили о завершении расследования в отношении Ефремова по делу о смертельном ДТП на Смоленской площади. Ему было предъявлено обвинение в окончательной редакции по ст. 264 ч. 4 УК РФ. Ефремову грозит лишение свободы на срок от 5 до 12 лет.
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