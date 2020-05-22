Инстасамка и Боня снова сцепились в сети

Популярная российская блогерша Дарья Зотеева, известная, как Инстасамка снова сцепилась в сети со звездой "Дом-2" Викторией Боней.

Так, она гневно ответила на очередной негативный комментарий Бони в социальной сети Instagram.

Боня опубликовала фото Инстасамки на унитазе, чтобы подписчики оградили своих детей от влияния блогера.

"Трусы постирай с грязными простынями, на которых ты спишь. Сидящая на параше в грязных трусах, та, которую хочется закинуть в стиральную машинку и постирать. Проверьте подписки ваших деток, нет ли там этой грязи", — написала Боня.

"В свои 20 ты с*сала на "ДОМе-2". Ш*лашовка та еще! У тебя, наверное, начинается бальзаковский возраст, вот ты и сидишь в эфире, слюни пускаешь", — ответила Зотеева.

Как ранее писал OBOZREVATEL, экс-участница шоу "Дом-2" Виктория Боня резко высказалась о телеведущей Ксении Собчак. Так, она потребовала, чтобы та разобралась и предоставила доказательства о том, что 5G не влияет на здоровье человека.