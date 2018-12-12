Instagram и Facebook запретили эротику: кто из звезд пострадает

Социальные сети Facebook и Instagram запретили публикацию секс-контента на личных страницах пользователей. Речь идет не только о призывах или предложениях интимной близости, но и о публикации откровенных снимков.

Безусловно, многие популярные личности являются любителями оголенных фото и это, в частности, помогает им привлекать аудиторию к своей персоне. OBOZREVATEL предлагает узнать, кто из звезд пострадает от нововведений.

Так, среди украинских знаменитостей наибольшими любителями демонстрировать обнаженное тело, являются певицы Даша Астафьева, Слава Каминская, экс-"ВИА Гра" Анна Седокова, а также пикантными снимками могут побаловать Оля Полякова, Надя Дорофеева, Тина Кароль и другие.

Среди российских знаменитостей на новые правила в Instagram и Facebook особенно стоит обратить внимание скандальной балерине Анастасии Волочковой, которая зачастую публикует не только откровенные, но иногда и вульгарные снимки. Также в "зону риска" попадают певица Ольга Бузова, Глюкоза (Наталья Ионова), телезвезда Виктория Боня, участницы женских музыкальных коллективов, среди которых SEREBRO, "ВИА Гра" и другие.

Также существенно "обеднеют" на горячие снимки и аккаунты зарубежных звезд, таких как представительницы семейства Кардашьян, супермодели Эмили Ратаковски, Деми Роуз, певица Рианна и прочие.

Отметим, что согласно новым ограничениям, люди по-прежнему могут использовать Facebook и Instagram для обсуждения вопроса сексуального насилия или эксплуатации и привлечения внимания к этой проблеме. При этом пользователям нельзя откровенно писать о сексе или предлагать его.

В том числе запрещены:

съемки половых актов;

съемки порнографии, стриптиз-шоу, живых секс-шоу, эротических танцев;

съемки сексуального, эротического или тантрического массажа;

контент, представляющий собой явное сексуальное домогательство;

просьба, поиск или предложение интимной близости:

чаты или переписки с сексуальным подтекстом;

изображения обнаженного тела.

Также OBOZREVATEL предлагает читателям высказать свое мнение относительно того, согласны ли они с такими ограничениями (голосование находится ниже).

Как сообщал OBOZREVATEL, многие пользователи сети высмеяли новость об ограничениях в социальных сетях. Юзеры напомнили, что в Facebook до сих пор активна функция "подмигнуть", хотя это теперь тоже можно рассматривать "как проявление неукротимого либидо и жаловаться так, чтобы аж шуба завернулась".

Также ранее социальная сеть Instagram анонсировала усиление меры защиты пользователей. Теперь верификацию аккаунта можно сделать по запросу пользователя после предоставления документа, удостоверяющего личность.