Instagram и Facebook запретили эротику: кто из звезд пострадает

Социальные сети Facebook и Instagram запретили публикацию секс-контента на личных страницах пользователей. Речь идет не только о призывах или предложениях интимной близости, но и о публикации откровенных снимков.
Безусловно, многие популярные личности являются любителями оголенных фото и это, в частности, помогает им привлекать аудиторию к своей персоне. OBOZREVATEL предлагает узнать, кто из звезд пострадает от нововведений.
Так, среди украинских знаменитостей наибольшими любителями демонстрировать обнаженное тело, являются певицы Даша Астафьева, Слава Каминская, экс-"ВИА Гра" Анна Седокова, а также пикантными снимками могут побаловать Оля Полякова, Надя Дорофеева, Тина Кароль и другие.
Среди российских знаменитостей на новые правила в Instagram и Facebook особенно стоит обратить внимание скандальной балерине Анастасии Волочковой, которая зачастую публикует не только откровенные, но иногда и вульгарные снимки. Также в "зону риска" попадают певица Ольга Бузова, Глюкоза (Наталья Ионова), телезвезда Виктория Боня, участницы женских музыкальных коллективов, среди которых SEREBRO, "ВИА Гра" и другие.
Также существенно "обеднеют" на горячие снимки и аккаунты зарубежных звезд, таких как представительницы семейства Кардашьян, супермодели Эмили Ратаковски, Деми Роуз, певица Рианна и прочие.
Отметим, что согласно новым ограничениям, люди по-прежнему могут использовать Facebook и Instagram для обсуждения вопроса сексуального насилия или эксплуатации и привлечения внимания к этой проблеме. При этом пользователям нельзя откровенно писать о сексе или предлагать его.
В том числе запрещены:
съемки половых актов;
съемки порнографии, стриптиз-шоу, живых секс-шоу, эротических танцев;
съемки сексуального, эротического или тантрического массажа;
контент, представляющий собой явное сексуальное домогательство;
просьба, поиск или предложение интимной близости:
чаты или переписки с сексуальным подтекстом;
изображения обнаженного тела.
Также OBOZREVATEL предлагает читателям высказать свое мнение относительно того, согласны ли они с такими ограничениями (голосование находится ниже).
Как сообщал OBOZREVATEL, многие пользователи сети высмеяли новость об ограничениях в социальных сетях. Юзеры напомнили, что в Facebook до сих пор активна функция "подмигнуть", хотя это теперь тоже можно рассматривать "как проявление неукротимого либидо и жаловаться так, чтобы аж шуба завернулась".
Также ранее социальная сеть Instagram анонсировала усиление меры защиты пользователей. Теперь верификацию аккаунта можно сделать по запросу пользователя после предоставления документа, удостоверяющего личность.
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