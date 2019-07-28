"Иногда хочется постарше": Пугачева разозлила Галкина дерзким заявлением

Примадонна российской эстрады Алла Пугачева и ее подруга, певица Лайма Вайкуле обсудили поход на дискотеку и мужчин.
Этот момент заснял муж Аллы Борисовны, шоумен Максим Галкин на видео (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).
"Ох, натанцевались! Ноги отваливаются! А какой успех у молодежи!", — стали делиться эмоциями артистки. Затем Лайма предложила вечером снова пойти на вечеринку, более крутую и отвязную.
Вайкуле и Пугачева обсуждают мужчин
Кадр из видео
"Думаешь, в темноте мы будем помоложе что ли?", — поинтересовалась с иронией Пугачева. Затем добавила: "Посмотри на мою жизнь: молодой, потом снова молодой с юмором. Иногда хочется постарше".
Вайкуле и Пугачева обсуждают мужчин
Кадр из видео
Максим Галкин сразу вмешался в разговор.
"Я вам дам постарше!", — воскликнул он.
Отметим, что поклонники в очередной раз восхитились артистками.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Алла Пугачева и ее подруга, певица Лайма Вайкуле мощно повеселились с алкоголем после "Рандеву" в Юрмале.
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