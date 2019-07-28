Главная Новости
Мова Язык
Спорт Lady

/ Люди

"Иногда хочется постарше": Пугачева разозлила Галкина дерзким заявлением

1.5т Читать материал на украинском

Примадонна российской эстрады Алла Пугачева и ее подруга, певица Лайма Вайкуле обсудили поход на дискотеку и мужчин.

Этот момент заснял муж Аллы Борисовны, шоумен Максим Галкин на видео (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Ох, натанцевались! Ноги отваливаются! А какой успех у молодежи!", — стали делиться эмоциями артистки. Затем Лайма предложила вечером снова пойти на вечеринку, более крутую и отвязную.

"Иногда хочется постарше": Пугачева разозлила Галкина дерзким заявлением

Вайкуле и Пугачева обсуждают мужчин

Кадр из видео

Новости
"Как бабушка и внучек": Галкина высмеяли в сети за новое фото с Пугачевой

"Думаешь, в темноте мы будем помоложе что ли?", — поинтересовалась с иронией Пугачева. Затем добавила: "Посмотри на мою жизнь: молодой, потом снова молодой с юмором. Иногда хочется постарше".

"Иногда хочется постарше": Пугачева разозлила Галкина дерзким заявлением

Вайкуле и Пугачева обсуждают мужчин

Кадр из видео

Максим Галкин сразу вмешался в разговор.

"Я вам дам постарше!", — воскликнул он.

Отметим, что поклонники в очередной раз восхитились артистками.

"Иногда хочется постарше": Пугачева разозлила Галкина дерзким заявлением
"Иногда хочется постарше": Пугачева разозлила Галкина дерзким заявлением
"Иногда хочется постарше": Пугачева разозлила Галкина дерзким заявлением
"Иногда хочется постарше": Пугачева разозлила Галкина дерзким заявлением

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Алла Пугачева и ее подруга, певица Лайма Вайкуле мощно повеселились с алкоголем после "Рандеву" в Юрмале.

Что там нового у Меган Маркл и принца Гарри - читай у нас в Instagram.

Персоны
Максим Галкин Алла Пугачева Лайма Вайкуле
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
4
3
Смешно
0
Интересно
0
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel