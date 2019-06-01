"Иногда будьте детьми": Зеленский поделился редким семейным фото

Президент Украины Владимир Зеленский показал редкую фотографию со своей супругой Еленой и детьми – Александрой и Кириллом.

Соответствующий снимок, который вызвал ажиотаж в сети, он опубликовал в Международный день детей на своей странице в Instagram.

"Чтобы лучше понимать детей, надо иногда и самому становиться ребенком. Давайте оставим нашим детям страну, которой они будут гордиться", – подписал он.

На снимке запечатлен очень теплый семейный момент. Зеленский с сыном нарисовали на лице маски супергероев, и они всей семьей позируют со счастливыми улыбками.

"Усыновите меня", "Как красиво, милота", "Супер! С праздником Вас, деток и всю семью", – написали пользователи.

Как ранее писал OBOZREVATEL:

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