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"Иногда будьте детьми": Зеленский поделился редким семейным фото

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Президент Украины Владимир Зеленский показал редкую фотографию со своей супругой Еленой и детьми – Александрой и Кириллом.

Соответствующий снимок, который вызвал ажиотаж в сети, он опубликовал в Международный день детей на своей странице в Instagram.

"Чтобы лучше понимать детей, надо иногда и самому становиться ребенком. Давайте оставим нашим детям страну, которой они будут гордиться", – подписал он.

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На снимке запечатлен очень теплый семейный момент. Зеленский с сыном нарисовали на лице маски супергероев, и они всей семьей позируют со счастливыми улыбками.

"Усыновите меня", "Как красиво, милота", "Супер! С праздником Вас, деток и всю семью", – написали пользователи.

"Иногда будьте детьми": Зеленский поделился редким семейным фото
"Иногда будьте детьми": Зеленский поделился редким семейным фото

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Персоны
Владимир ЗеленскийЕлена Зеленская
Место
Украина
Теги
фотографииInstagramдети
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