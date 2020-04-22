Тайная любовь Ленина: как француженка Иннеса Арманд затмила собой жену вождя Крупскую
Ровно 150 лет назад, 22 апреля 1870 года родился советский революционер, вождь мирового пролетариата Владимир Ленин.
Личная жизнь Ленина, как и множества других революционеров, была покрыта тайной в целях конспирации. Так, двумя главными женщинами в его жизни были законная супруга Надежда Крупская и любовница Инесса Арманд. Подробнее о последней и ее отношениях с лидером большевиков читайте далее в материале OBOZREVATEL.
Инесса Арманд: от мужа – к его брату
Иннеса Арманд, урожденная Элизабет Пешо д'Эрбенвилль, родилась 26 апреля 1874 года в Париже. Она была дочерью французского оперного певца Теодора д’Эрбенвилля и актрисы-комика англо-французского происхождения Натали Вильд, тоже оперной певицы, которая имела российское подданство.
В возрасте 15 лет Инесса оказалась в России, куда приехала к своей тете, которая давала уроки музыки и французского языка в богатой семье текстильных промышленников Арманд.
В 1893 году Инесса Арманд Арманд вышла замуж за сына купца Александра Арманда. У них родились четверо детей. Однако спустя 9 лет брака 28-летняя Инесса ушла от мужа к его младшему брату 18-летнему Владимиру, от которого в 1903 году родила сына Андрея. Под влиянием нового мужа Инесса сблизилась с московской группой эсеров и увлеклась революционной борьбой.
В 1908 году Владимир Арманд умер от туберкулеза на руках у супруги в Швейцарии, куда она выехала после побега из ссылки.
Иннеса Арманд и Владимир Ленин
Ленин и Иннеса Арманд познакомились в 1909 или 1910 году в Париже. Поначалу это была чистая дружба.
"Я так любила не только слушать, но и смотреть на тебя, когда ты говорил, – писала Арманд в письме Ленину в 1913 году. – Во-первых, твое лицо так оживляется, и, во-вторых, удобно было смотреть, потому что ты в это время этого не замечал..."
Инесса Арманд была полной противоположностью жены Ленина Надежды Крупской. Глубокие выразительные глаза, роскошные волосы, изящная фигура, приятный голос, хорошие манеры, образованная, эмоциональная, темпераментная – мужчины просто не могли устоять перед ней. К тому же, в отличие от Крупской, Арманд была отличной хозяйкой.
Попал под чары Инессы и Ленин. Они стали подолгу засиживаться в парижском кафе Porte d'Orléans.
Арманд была приверженкой свободной любви и во всем демонстрировала свои радикальные взгляды. Она говорила, что физическое влечение часто не связано с сердечной любовью. Но все же Ленина Арманд любила.
Французский социалист Шарль Рапопорт вспоминал: "Ленин не спускал своих монгольских глаз с этой маленькой француженки". Апогей их отношений пришелся на 1913 год. Ленину тогда было 43, Инессе – 39.
Любовный треугольник – Ленин, Арманд, Крупская
Крупская знала, что ее супруг испытывает чувства к "товарищу Инессе", но не стала закатывать скандалов и даже старалась дружить с Арманд. При этом Инесса всюду следовала за "четой Ильичей" по пятам, а их любовный треугольник существовал на глазах у всех.
Но однажды Крупская не выдержала и предложила Ленину расстаться. Он не согласился и разорвал отношения с любовницей.
"В Париже Ленин, может, и мог позволить себе гулять, но в России – никогда, у него просто времени на это не было. Он был человеком идеи, – рассказала "КП" научный сотрудник исторического музея-заповедника "Горки Ленинские" Елена Савинова.
Арманд тяжело переживала разлуку.
"Расстались, расстались мы, дорогой, с тобой! И это так больно. Я знаю, я чувствую, никогда ты сюда не приедешь! – писала она Ленину из Парижа. – Глядя на хорошо знакомые места, я ясно сознавала, как никогда раньше, какое большое место ты занимал в моей жизни, что почти вся деятельность здесь, в Париже, была тысячью нитей связана с мыслью о тебе. Я тогда совсем не была влюблена в тебя, но и тогда тебя очень любила. Я бы и сейчас обошлась без поцелуев, и только бы видеть тебя, иногда говорить с тобой было бы радостью – и это никому бы не могло причинить боль. Зачем меня было этого лишать? Ты спрашиваешь, сержусь ли я за то, что ты провел расставание. Нет, я думаю, ты это сделал не ради себя..."
Однако через некоторое время Ленин вновь стал встречаться с Арманд. Под ее руководство он отдал Женский отдел ЦК партии.
Гибель Арманд
В 1920 году уставшая от бесконечной революционной борьбы 46-летняя Инесса Арманд решила съездить на родину, чтобы отдохнуть и восстановить здоровье, но в августе Ленин в письме уговорил любовницу ехать в санаторий на Кавказ, к его товарищу Серго Орджоникидзе, который должен был устроить Инессе "отдых, солнце, хорошую работу".
Товарищ Серго вскоре отчитался вождю: "У Инессы все в порядке". Но внезапная телеграмма сразила вождя большевиков: "Вне всякой очереди. Москва. ЦЕКа РКП. Совнарком. Ленину. Заболевшую холерой товарища Инессу Арманд спасти не удалось точка Кончилась 24 сентября точка Тело перепроводим в Москву Назаров". За два неполных дня Арманд неожиданно заболела холерой и умерла.
Инесса Арманд была похоронена 12 октября 1920 на Красной площади в Москве, в некрополе у Кремлевской стены. Через несколько месяцев у Ленина случился первый инсульт.
"Мы шли за ее гробом, Ленина невозможно было узнать. Он шел с закрытыми глазами, и, казалось, – вот-вот упадет", – вспоминала революционерка Александра Коллонтай.
Крупская во время этой процессии поддерживала Ленина под руку. Она также согласилась по его просьбе заботиться о двух младших детях Инессы Арманд. Они некоторое время жили в Горках, а затем уехали за границу. До своих последних дней Надежда, которая пережила Ленина на 15 лет, состояла с ними в задушевной переписке. Особенно она любила дочь Арманд – Инессу.
Кроме Арманд, других серьезных романов у Ленина не было. По мнению многих историков, главной женщиной вождя была не Крупская, и не Арманд, а революция.
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