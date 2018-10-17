Информация о внезапной смерти Шуры потрясла сеть

Российская поисковая система "Яндекс" распространила фейковую инофрмацию о том, что умер известный эстрадный певец Шура.

На своей странице в Instagram поп-исполнитель сообщил, что в результатах запроса значилось, что он умер 13 октября текущего года в возрасте 43-х лет.

"Что за х*рня очередная, теперь уже от Яндекс, вчера вечером телефон разрывался как у меня так и у моего директора и адвоката, я жив и здоров, что называется не дождетесь, спасибо Яндекс за "заботу" и "своевременное" оповещение!", - написал Шура.

Директор артиста заявил, что представители "Яндекса" не связывались с ними, и в данный момент он обсуждает дальнейшие действия с адвокатом.

В свою очередь поклонники Шуры поддержали его и пожелали долгих лет жизни. "Дай Бог тебе здоровья. Всем назло", "Живите еще 100 лет и радуйте нас", "Здоровье и процветание", "Я уже испугалась увидев в Яндексе. Здоровья вам побольше и долгих лет жизни", - написали небезразличные.

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