"Инфантильные мужики": Водонаева унизила мужей Лорак и Гагариной

Анна Михно Люди 08:59, 27.05.2020

Экс-участница "Дом-2" и звезда Instagram Алена Водонаева считает, что певицы Ани Лорак и Полина Гагарина были главными в своих браках, поэтому их семьи распались.

Такое мнение Водонаева озвучила во время прямого эфира в Instagram с изданием 7days.

Алена Водонаева
mk.ru

По словам 37-летней звезды, она развелась с вторым мужем Алексеем, потому что тот практически жил за ее счет. Водонаева убеждена, что из-за этого распались браки и других знаменитостей – Ани Лорак и Полины Гагариной.

"Посмотрите на ситуацию с Ани Лорак и Полиной Гагариной. Я больше, чем уверена, что у них приблизительно такая же ситуация. Сильная женщина, которая хочет жить лучше, стремится в какое-то светлое будущее, много работает, тянет все на себе и ощущает бремя ответственности за обеспечение не только ребенка, но и родителей, а рядом инфантильные мужики. Ну классно вообще! Нет, это нужно сразу же пресекать", – считает Водонаева.

Дмитрий Исхаков и Полина Гагарина
womanhit.ru
Ани Лорак и Мурат Налчаджиоглу
vokrug.tv

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Полина Гагарина внезапно рассталась со своим мужем, фотографом Дмитрием Исхаковым.

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